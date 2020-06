Fredy Ayarde se siente un “apasionado del fútbol”. Sin dudas, quedó demostrado cuando comenzó con las gestiones para que Atlético Terry de Tilcara pueda ingresar a las filas de la Liga Jujeña.

“Fue una de ir y venir, viajar cada semana a San Salvador, estar en las reuniones, tocar puertas, gestionar, nuestro sueño era poder jugar la Liga Jujeña, que nuestros chicos logren tener ese roce con otros clubes de la capital y lo logramos”, recuerda Ayarde ante El Tribuno de Jujuy.

Por eso “me dio la gimnasia y el saber que nada es fácil, llegar al Consejo Federal de Fútbol no iba a ser sencillo, pero todos los clubes estaban de acuerdo con empezar a jugar federado, sabíamos que teníamos cosas por mejorar y poco a poco se fueron arreglando”.

Sucede que jugar por una plaza para el Regional Federal Amateur algunos clubes que integraban las filas de la Liga Quebradeña se tuvieron que bajar, “éramos más equipos, pero varios decidieron no seguir por cuestiones económicas, jugar estos torneos demanda inversión de los clubes y no todos tienen la estructura como para poder afrontarlo”, aseguró.

La Liga Quebradeña y todo su entorno espera seguir creciendo, “estamos dando los primeros pasos hacia el fútbol federado, nos faltan algunas cosas pero estamos trabajando para eso más allá de la pandemia, nos mantenemos en contacto con toda la comisión directiva”.

Ayarde confía, “así como en el 2006 logramos entrar con Club Terry a la Liga Jujeña, vamos a lograr darle a la gente de la Quebrada que tanto espera la posibilidad de jugar y presenciar un certamen oficial de AFA”, subrayó.