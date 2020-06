En el marco del Día Internacional del Orgullo Lgbt+, el jujeño Jonatan Veliz, investigador del Conicet, reflexionó sobre esta fecha en relación a su historia de vida asegurando que sufrió a causa de los prejuicios de la sociedad y en el mundo de las ciencias, donde se desempeña, por ser gay y vivir con VIH.

En el país se avanzó en materia de derechos hacia esa comunidad pero aún persisten prácticas de discriminación por la cual continúa esta lucha contra la homofobia y la necesidad de visibilizar que aún existe un retraso en adoptar leyes en favor de la autopercepción del género, y existe una falta del cumplimiento al cupo laboral trans. Jujuy recién se adhirió este año a la Ley de Identidad de Género que surgió en el 2012

En ese sentido, Veliz mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "las minorías aún no tienen poder real, este va construyéndose lentamente, la comunidad está poco representada en organismos de poder real en el mundo y en la Argentina. En la ciencia, como Conicet no se escapa a esta realidad, es por ello que quiero visibilizar mi caso, mi vida además de hacer ciencia está marcada por algunos hechos como ser homosexual y vivir con VIH".

"La homosexualidad y la transexualidad han sido tabú en el mundo de las ciencias duras. Existen muy pocos o casi ningún referente de la comunidad en la ciencias, fuera de Alan Turing, este fue popularizado en la película Descifrando Enigmas, otra persona a pie no podrá nombrar a otro científico y esto se debe principalmente de que no existen muchos científicos abiertamente gays, ni mucho menos trans. En los lugares en los que trabaje, de la sexualidad no se habla, es algo de mal gusto", añadió.

Asimismo comentó que "la homosexualidad es castigada en el mundo científico, por ejemplo como muchos de los posibles directores de becas son personas heteropatriarcales te rechazan por tu condición sexual. En las entrevistas de trabajo también suelen pasar situaciones similares como en todas las áreas. Uno de los consejos que más seguido escuché fue el siguiente: mientras tu comportamiento se ajuste más a tu género biológico, es mejor. Esto sin dudas es horrible, te quita la identidad".

Vivir con miedo

"Siempre viví con miedo por mi condición de homosexual, esos miedos se deben sobre todo a los maltratos que sufrí durante mi infancia y mi adolescencia por mis compañeros, o a la sociedad o qué pensarán mis padres o mi familia. Viví ese miedo hasta que fui muy grande, incluso luego de recibirme de licenciado, incluso ahora como doctor a mis 30 años. No es nada fácil, y no creo que eso cambie en el corto plazo. En mi caso mi familia y amigos siempre me acompañaron y estuvieron dándome ánimos en tiempos difíciles, sin embargo conozco muchos casos donde las personas fueron rechazadas por sus seres queridos. El cambio se está dando, pero es lento", expresó.

Diagnóstico de VIH

Jonatan Veliz indicó que en el 2017 le diagnosticaron VIH tras haber tenido una infección persistente en el sistema linfático.

Al respecto sostuvo que "mi primer tratamiento antirretroviral (Tar) fue en principio bueno, mejoraba mi estado general, aumentaba mis defensas y bajaba el nivel de virus en sangre (carga viral), pero uno de los antirretrovirales me generó efectos adversos, como pérdida de memoria, confusión, ansiedad, pérdida del apetito, cansancio extremo, entre otros. Cambié de TAR y desde entonces sigo con el mismo esquema, algunos efectos secundarios persisten pero leves. Esto me permitió seguir haciendo actividades que me gustaban como el montañismo, la bicicleta, viajar y sobre todo, hacer mi trabajo".

Solicitó que la sociedad tenga empatía con ellos

“Quiero hacer una invitación a la población para pedir empatía con nuestras lucha. Según la ONU, en todas las regiones hay personas que sufren violencia y discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género. En muchos casos, la sola percepción de homosexualidad o identidad transexual los pone en situación de riesgo.

Las vulneraciones consisten, entre otras, en asesinatos, violaciones y agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias, denegación de los derechos de reunión, discriminación en el empleo, la salud y la educación”, expresó el investigador del Conicet. Siguió diciendo que “en el caso particular de las personas viviendo con VIH, muchos deciden convivir con el virus en silencio por temor al estigma. Sin embargo, a ellos, que quizás en este quiero hacer llegar un mensaje de aliento porque los tratamientos cada vez son más eficaces, los cuales nos dan la posibilidad de tener una vida larga disfrutando de las cosas que nos gustan hacer permitiéndonos alcanzar nuestros objetivos además de que existen agrupaciones de contención como por ejemplo Rajap, a la cual agradezco mucho, en los cuales apoyarte, no estás solo”.

Sus estudios

Se recibió de licenciado en Física en 2014, y doctor en Ciencias Químicas en 2018 en la Universidad Nacional de Tucumán trabajando en el laboratorio de Fisicoquímica del Infinoa-Conicet-UNT. Obtuvo becas de investigación para estudiantes de grado Ciunt y CIN, de doctorado Conicet (2015- 2020) y de posdoctorado Conicet (2019-2021) además de estadías en el extranjero y becas. En marzo de este año fue seleccionado, en una convocatoria a nivel nacional, como investigador asistente en Conicet.