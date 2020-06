Bilardo, “hisopado” de nuevo

Carlos Bilardo fue sometido a un tercer hisopado y se aguardan los resultados, al tiempo que las autoridades del geriátrico ubicado en el barrio de Almagro comunicaron que las instalaciones del sexto piso se están acondicionando para pacientes con coronavirus. Bilardo está internado en el Instituto del Diagnóstico desde el fin de semana, tras un primer análisis que se le había realizado -junto con otros residentes del geriátrico The Senior Home-, y que, según se informó, había dado positivo.

Después, tras un “error de comunicación” admitido por el laboratorio, el exDT campeón del mundo con el seleccionado argentino de fútbol en México 1986 fue sometido a un segundo estudio, que dio negativo, lo que generó una confusión sobre el estado de salud de Bilardo. El exentrenador, de 82 años, siempre se encontró asintomático, sin fiebre y en un buen estado general dentro de su enfermedad. Los familiares aguardan el resultado de un tercer estudio para luego tomar una decisión sobre los pasos a seguir, si regresar al geriátrico o buscar otro sitio para que Bilardo prosiga con los cuidados de la enfermedad que lo aqueja: mal de Hakim Adams.

Menotti: “Gallardo se equivocó”

El entrenador campeón del Mundial de 1978 y actual director de Selecciones Nacionales de AFA, César Luis Menotti, sostuvo ayer que el DT de River, Marcelo Gallardo, “se equivocó al pedir la vuelta de los entrenamientos” en medio de la pandemia de coronavirus porque es un tema que “tienen que definir los infectólogos y científicos”. “Me parece que se equivocó. Igual, lo respeto.

El presidente de la AFA (Claudio Tapia) está pensando el proyecto, si Gallardo tiene el suyo, yo me atrevo a acompañarlo y a discutirlo”, manifestó Menotti en declaraciones radiales. Y añadió: “Ahora, yo no puedo discutir con los médicos o con leyes establecidas por el presidente de la Nación. Es complejo, no correspondería a los entrenadores”. En la misma línea, el “Flaco” continuó: “No tengo opinión porque no soy médico, no soy infectólogo, no pertenezco al Ministerio de Salud. Lo tienen que definir los infectólogos y científicos, es un tema de salud. Si queremos tener un protocolo, tenemos que tener un proyecto”.