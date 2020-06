¿Cinthia Fernández candidata a diputada para las elecciones 2021?

Cinthia Fernández recibió la propuesta para ser candidata a diputada en las elecciones legislativas 2021, cuyas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serían en agosto y las generales en octubre.

Según contaron desde “Los Ángeles a la mañana”, el ofrecimiento llegó a raíz de su opinión sobre la liberación de presos y no descartó la posibilidad de entrar al mundo de la política.

En ese sentido, en una comunicación en vivo con Ángel de Brito, Cinthia fue consultada sobre la propuesta: "Ustedes saben que a mí me pasan muchas cosas raras, así que salto del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?", opinó y aseguró contenta: “Estoy en el mismo partido que Amalia Granata”.

Con lo que soy sincera es en que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa no", lanzó Cinthia en un vivo con Ángel de Brito.

Cuando el conductor empezó a leer algunos de los mensajes que dejaba la gente en el vivo, y que no eran para nada positivos, Cinthia lanzó: "A las puteadas estoy acostumbrada, así que eso no me varía en nada".

PRIMICIA: @cinthifernandez candidata a diputada.

Los detalles y su palabra: https://t.co/bh627f5QS4 — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 29, 2020

Previo a la charla en vivo, habría asegurado que “las figuras que entran a la política tienen más sentido común que los propios políticos”.

Sin embargo, minutos más tarde, la propia Amalia Granata desmintió desde su cuenta de Twitter haber convocado a Fernández para formar parte de su espacio político.

“Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del Espacio Político SOMOS VIDA a Cinthia Fernández a quien respeto, pero que de ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021”, lanzó la actual diputada provincial por Santa Fe.