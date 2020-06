"Vamos a seguir teniendo casos", advirtió el gobernador Morales

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, adelantó que la provincia continuará sumando casos de coronavirus.

"Vamos a seguir teniendo casos", advirtió el mandatario, quien llamó a la población a "trabajar juntos".

Morales auguró que a partir de las "normas de conducta que estamos estableciendo vamos a controlar el brote".

En relación a la situación de Perico "estamos preocupados por seguir investigando los casos que tienen una matríz diferente", sin coincidencias entre sí, advirtió el mandatario.

En ese sentido es que apuntó a los municipios y al trabajo ordenado y conjunto.

Del mismo modo, abordó el tema de las ferias, y afirmó que "los intendentes están facultados a abrir las ferias bajo responsabilidad del COE local. Se tiene que hacer cargo cada intendente y todos los referentes locales".

"Les pedimos tener cuidado, mantener la cuarentena, el virus está circulando", confió.

En relación al caso particular de Monterrico, el gobernador señaló que habló con el intendente Nilson Ortega, "y preventivamente el día de hoy no funcionó la feria, pero no está declarada como una ciudad que epidemiológicamente es roja, pero todo está bajo responsabilidad del Municipio y el COE local".

Morales reiteró que cada intendente va a tener "la facultad de abrir las ferias, bajo la responsabilidad de sus COE".

Por último apuntó que desde el COE provincial se realizarán las verificaciones sanitarias, y subrayó "comprendemos que hay una situación especial, hay muchos reclamos, y le estamos pidiendo que tengan paciencia. porque tenemos que controlar el brote y lo vamos a controlar", concluyó.