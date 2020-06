Importante disertación de Silvia Dalotto

Recientemente se desarrolló una videoconferencia desde la Federación Jujeña de Vóley con una invitada de lujo, la magíster Silvia Dalotto, directora del Comité Olímpico Argentino (COA) y quien posee una amplia trayectoria en la formación y capacitación dirigencial y directora de los cursos gestión de organizaciones deportivas.

Dalotto destacó la necesidad de generar interacción entre las instituciones gubernamentales y las federaciones deportivas.

Lo que se pensó en un principio de la FJV como una iniciativa de alcance local, terminó por convertirse en una gran convocatoria con participantes de distintas regiones y provincias, diferentes disciplinas deportivas y clubes, exalumnos del Moso, totalizando unos 70 participantes.

Durante la jornada, Dalotto expuso, de una manera diferente, la importancia de la gestión deportiva en las organizaciones e instituciones y que para tal fin, no se puede considerar no tener una buena planificación al respecto. En esta etapa de tanta virtualidad debido a la pandemia y al aislamiento, la existencia de cursos, capacitaciones, seminarios de gestión deportivas y hasta carreras universitarias de 4 años en el tema. No se puede abordar parcialmente el tema Gestión Deportiva por lo que expuso 4 temas, entre ellos la "planificación estratégica" en toda institución y la necesidad de un diagnóstico previo que nos permita conocer la realidad de cada una. La comunicación, la administración, el marketing, la reglamentación y otros aspectos, van a servir para organizar y el impacto que tiene poder determinar la "Misión, Visión, Valores" de una institución, que es lo que marca "Quiénes somos, qué queremos ser y cómo lo vamos a hacer".

Otros de los puntos abordados fue el rol de la mujer en los cargos de decisiones. Recientemente el COI informó su nueva integración de todas sus comisiones, con el 47,7% de las personas que las integran, son mujeres. En la gestión deportiva en nuestro país se tiene una fuerte presencia y una administración masculina. Pero que es imprescindible empoderar a la mujer valiosa, capaz, que conoce, que tiene disposición y compromiso con la gestión deportiva y que queda en nosotros los hombres, aceptarlo y reconocer esa capacidad. Sobre la participación de Los Jugadores en la toma de decisiones, destacó que es fundamental la búsqueda del equilibrio entre los diferentes roles (jugador - dirigente) y que es necesario poder discernir sobre la responsabilidad y las funciones de cada uno, que son distintas, destacando que los jugadores no reemplazan a la dirigencia deportiva, sino que ambos son complementos de un todo que se que debe armar un feedback (ida y vuelta) constructivo entre ambas partes.

Sobre la pandemia y el deporte, es fundamental aprovechar este parate para promover todas aquellas acciones administrativas que en situaciones normales pasan a un segundo plano por resolver lo urgente. Realizar la planificación estratégica, determinar qué queremos hacer, a dónde ir, modificar las reglamentaciones, los estatutos viejos, los códigos de ética y/o conducta, reglamentos internos o de convivencia, aprovechar que la pelota está parada para atender estos puntos que son necesarios para ordenar la administración, ya que en momentos normales, un dirigente anda apagando incendios con lo urgente.