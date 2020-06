"Deberían fomentar la tenencia responsable"

Ante la creciente población canina que deambula por las calles de la ciudad de Abra Pampa, y tras numerosos episodios de ataques de perros al ganado, el Concejo Deliberante de esa ciudad puneña aprobó una ordenanza que fija un impuesto para quienes tengan más de dos perros en sus domicilios. Lejos de considerarlo como una medida acertada, las protectoras de animales expresaron su rechazo a la iniciativa y consideraron que es más necesario hacer cumplir la ley vigente de tenencia responsable de mascotas que multar la cantidad de animales por familia; "esto solo va a ocasionar abandono y que la gente se deshaga de sus mascotas, además que no soluciona el problema de fondo", dijeron.

Jujuy tiene una gran deficiencia en cuanto a la tenencia responsable de mascotas, lo que se traduce en una notable cantidad de animales abandonados que viven en la calle y sufren maltrato. Los proteccionistas coinciden en que estas situaciones podrían comenzar a resolverse con fuertes campañas de concientización, educando a la población y trabajando en conjunto con las áreas de Zoonosis para promover la castración y tenencia responsable, no así con impuestos que limiten la cantidad de mascotas por familia.

Así lo indicó Sofía Jacobs, referente de la protectora Narices Frías, quien aseguró que "en Abra Pampa casi todos tienen más de dos perros, hay muchas y muy buenas familias adoptantes que tienen a sus mascotas en excelentes condiciones, entonces no se puede pretender cobrar un impuesto anual por la cantidad de mascotas que se tiene. El problema de fondo de la superpoblación canina no se resuelve con un impuesto, las cosas hay que hacerlas paso por paso, antes hay que promover acciones que tiendan a una tenencia responsable".

Señaló que al igual que en la capital, en Abra Pampa hay un Departamento de Zoonosis, de modo que "no hay excusa para no ser responsable con un animal, hay acceso a castraciones, hay vacunación gratuita, se pueden hacer campañas fuertes, insistentes, de tenencia responsable, enseñar en las escuelas que los animales deben estar dentro de casa, que hay que alimentarlos, cuidarlos, vacunarlos, que no tienen que estar en la calle. Todo eso evita que haya abandono, que los perros deambulen en la calle y que se controle la población canina".

Consideró que, si se pretende implementar un impuesto, debería ser para quienes abandonan, maltratan, para quienes dejan a sus mascotas afuera de la casa, "en esos casos sí se debe multar y aplicar las leyes contravencionales; pero no creo que por tener determinada cantidad de mascotas tenga que pagar, además eso desalienta las adopciones. Me parece que hay que trabajar en otros aspectos que igual pueden ayudar a terminar con los ataques de perros al ganado, lo cual es necesario porque los productores ganaderos viven de eso", indicó Sofía Jacobs.

“Esta ordenanza va a profundizar el abandono”

Otra de las preocupaciones que surgió a partir de la aprobación de la ordenanza 03-CD-020 en la “Capital de la Puna” es el temor de que esto profundice el abandono de mascotas. Y es que al fijarse un impuesto para quienes tengan más de dos perros, sería lógico pensar que muchos optarán por deshacerse de sus mascotas para evitar el pago de dicho gravamen. Así lo señaló Judith Domínguez, proteccionista independiente, quien coincidió en afirmar que esta medida no resuelve el problema de fondo que hay en esa localidad. “Antes de pretender cobrar un impuesto deberian hacer cumplir las leyes vigentes sobre tenencia responsable y maltrato animal que lamentablemente no se cumplen.

Si el municipio las haría respetar y la gente tendría a sus animales dentro de la casa, bien alimentados, vacunados, castrados, no habría motivo para cobrar un impuesto de este tipo”, dijo. En este sentido advirtió que, de entrar en vigencia esta normativa, se profundizaría el abandono de animales. “Si una familia tiene 4 perros, probablemente busque deshacerse de esos animales, abandonándolos o matándolos para no pagar el impuesto. Yo creo que es contraproducente”, señaló la proteccionista. Finalmente, remarcó que es de suma importancia que el municipio haga cumplir con las leyes y ordenanzas vigentes y fomente la tenencia responsable. “Tal vez se podría implementar el impuesto pero de aquí en adelante, no para quienes ya tienen a sus mascotas, igualmente no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con la falta de concientización a la población”, finalizó.

Analizan la ordenanza

Respecto a la ordenanza municipal que sancionó el Concejo Deliberante en Abra Pampa, desde Narices Frías, en conjunto con un grupo de abogados, realizarán una presentación a fin de ponerle freno o bien realizarle modificaciones que mejoren el instrumento. “Ya hemos tenido contacto con el intendente y la intención es poder generar un diálogo para llegar a un acuerdo. Nos parece que se pueden proponer otras cosas, sumar tal vez veterinarios al área de Zoonosis de Abra Pampa para que haya más castraciones y así bajar la población canina”, dijo y explicó que si bien no están a favor de que se cobre un impuesto por la cantidad de mascotas que tenga una familia, “sí estamos de acuerdo que se cobren multas a quienes los tengan en la calle, o que los maltraten, o que les abran la puerta para que vayan a comer afuera y terminen atacando a ovejas y llamas, en esos casos sí estamos a favor de las sanciones”. Remarcó que la intención es llegar a un acuerdo favorable para todos.