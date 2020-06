Las reflexiones de Alberto Buly en estos tiempos

"El horizonte vacío del músico exige repensar la posibilidad de contar con un sindicato fuerte que pueda satisfacer las aspiraciones de los artistas expulsados de todas posibilidades básicas que se circunscribe en el bienestar merecido", dice para comenzar, el reconocido Alberto Buly, músico y showman.

Preocupado por la realidad de los músicos desde antes y ahora, y consultado en plena cuarentena, dice: "Si eres cantante, guitarrista, trompetista o algo por el estilo, no te preocupa el punto anterior, pero si tu instrumento es de mayores dimensiones, eso es tu pan de cada día. Si padeces de insomnio, sabes que lo peor que te puede pasar es "poner música" para intentar dormir", reflexiona.

En este incierto escenario recuerda las veces que tuvo que escuchar: "¿Y no piensas estudiar una carrera de verdad?", e ironiza, "si nos dieran una moneda cada vez que nos dicen eso, ya tendríamos suficiente".

"Llega un momento, que ya no te importa que los demás te digan vago por encerrarte a estudiar, vocalizar desde temprano hasta la noche, y como dice el punto uno, te olvidas de comer, por estudiar, planificar, y ni hambre da. Te has cansado de explicarle a todo el mundo, que la música es una carrera reconocida, completa, absorbente, pero por sobre todo larga y pesada - pero hermosa para nosotros- y que no es solamente un hobbie como muchos creen", continúa el artista.

"Ser músico es un orgullo que pocos podemos levantar", asegura Buly, y levanta loas para sus colegas, "el músico nunca tendrá tiempo para sí mismo, porque vive para su instrumento y arte, y llevar a los demás, paz, amor, alegría, felicidad, buenas vibras, buena salud, pero por sobre todas las cosas...encenderá luces en lugares oscuros con su arte".

En lo personal, cuenta que "esta cuarentena fue un sacudón inesperado, y dentro de lo preocupante de la situación, procuro ver lo que suma, reencontrarme conmigo mismo y valorar algunas cosas muchas veces pensadas y poco practicadas, realizar tareas en mi hogar, y escribir, componer, es así como llegaron algunas de mis canciones a España y en el momento más crítico de ese país, me hicieron un reportaje desde allí", dice emocionado, "pude llevar una voz de aliento a la gente de allá".

Finalmente contó que, en cuanto a su laburo, en este tiempo, le puso la voz a algunos temas nuevos, y que ahora "sólo queda esperar que esto pase, para volver con toda la energía posible".

Buly, mientras tanto sigue proyectando sus shows.