Renovaron ayer el pedido de cese de la violencia de género

Solicitaron subsidios para las víctimas. Y un plus o licencia para trabajadoras que deben cuidar a sus hijos sin que hayajardines.

Hace cinco años atrás, el grito de "Ni una menos" fue tan fuerte que nadie pudo seguir mirando para otro lado, hoy ese grito se sigue escuchando con la misma fuerza y lamentablemente con la misma demanda, el cese de la violencia que nos deja sin una madre, una hija, una hermana cada 32 horas.

Organizaciones feministas jujeñas ayer realizaron una serie de actividades para hacer escuchar las viejas deudas con las mujeres como la aplicación masiva de la Ley Micaela, la declaración de emergencia de violencia sexual y doméstica contra las mujeres.

La Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy reclamaron nuevamente la emergencia en violencia sexual y doméstica contra las mujeres, mujeres trans y personas feminizadas. Entendiendo que la misma debe regir a nivel nacional, provincial y municipal, en razón de la gravedad de la problemática agudizada por las consecuencias de la pandemia y de las medidas sanitarias que "agravan doblemente nuestra situación, como mayoritarias responsables de las tareas de cuidado de nuestras hijas e hijos, y adultas y adultos mayores".

Se movilizaron por la mañana hasta Casa de Gobierno, respetando las medidas sanitarias, para exigir más refugios para mujeres, mujeres trans y personas feminizadas en situación de violencia, "que las mujeres sepan que antes o después de ir a una comisaría a denunciar en caso de convivir con el violento tienen dónde ir sus hijos hasta poder resolver la exclusión del violento", detallaron. Solicitaron también subsidios inmediatos a mujeres, mujeres trans y personas feminizadas en situación de violencia, "que permitan terminar con el obstáculo económico que funciona como extorsión para salir del circulo de violencia, o no volver a entrar en él", mayor cantidad de profesionales y desprecarización laboral en equipos interdisciplinarios provinciales y municipales que abordan las situaciones de violencia contra las mujeres y el colectivo Lgtbiq+, que se encuentran desbordados con el agravamiento de la violencia debido al aislamiento.

"No queremos funcionarios violentos en el poder. Volvemos a exigir sanciones efectivas a los policías que han abusado sexualmente a mujeres y mujeres trans en este contexto de pandemia", expresaron.

También pidieron "suplemento económico para las promotoras territoriales en violencia de género, plus económico o licencia laboral para mujeres, mujeres trans y personas feminizadas trabajadoras que deben cuidar a hijos e hijas sin que haya jardines maternales ni escuelas, que maternar no sea para las mujeres un requisito para el acceso a la vivienda o a la tierra, mecanismos eficaces para garantizar el depósito de la cuota alimentaria de empleados privados y públicos, especialmente respecto del Ministerio de Educación Provincial que retuvo cuotas alimentarias de empleados y no los deposita desde abril de 2020 en medio de la pandemia".

Desde el ámbito sindical, Apoc indicó que "hoy con el mismo espíritu que nos movilizó, seguimos alzando la voz por quienes no la tienen y reclamando para decir basta a la violencia de género. En este contexto tan particular que nos toca vivir siguen asesinando a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Desde que comenzó la cuarentena 57 mujeres fueron víctimas de femicidas y decenas de niños y niñas perdieron a su madre. Aislamiento no es silencio".

Ley Micaela

Desde el Consejo de la Mujer de Jujuy informaron que la aplicación de la Ley Micaela avanza, en tiempos de pandemia, a través de capacitaciones virtuales. Recordaron que cuando se creó el Consejo estaba pendiente la reglamentación de ley y que 6 de febrero se reglamentó la Ley Micaela en Jujuy y que a partir de allí la primera capacitación fue junto a la iniciativa Spotlight (ONU-Unión Europea) y 4 agencias: ONU Mujeres, Pnud, Unfpa y OIT al Poder Ejecutivo Provincial. En esa oportunidad dictó la capacitación Diana Maffia. Destacaron que “cuando llegó la pandemia se empezó a capacitar vía Zoom con el dictado de tres módulos y evaluación”. Ya se capacitó también al Ministerio de Ambiente, Oficina Anticorrupción y varios municipios. Ahora se brinda la formación al Ministerio de Seguridad y la semana que viene al Ministerio de Cultura y Turismo.