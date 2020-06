Solidaridad en tiempos de pandemia en El Quemado

Trabajadores "golondrinas" que residen en el paraje El Quemado y que sufrieron las consecuencias de la cuarentena en otra provincia, fueron recibidos con gran felicidad por sus familias y recepcionaron la donación de mercadería, ropa, calzado y juguetes, que generosamente hizo llegar la comunidad de San Pedro, durante la campaña realizada por las integrantes de la publicación "Grito Verde". En la oportunidad y luego de las palabras de agradecimiento por toda la ayuda recibida, los trabajadores solicitaron al gobernador Gerardo Morales que les de una mano, enviando una máquina para limpiar y dejar en condiciones la cortada de ladrillos que fue arrasada por la creciente del río, para empezar a trabajar de inmediato.

Valeria, Mario y Miguel Méndez habían manifestado con gran desazón, la tristeza que representaba para ellos el hecho de haberse visto privados de trabajar durante la cuarentena, que los encontró varados en la provincia de San Juan, y el tener que llegar a casa con las manos vacías, teniendo en cuenta de que, en cada regreso, solían traer ropa, útiles y lo necesario para sus familias. Esas palabras calaron hondo en el corazón de las mujeres de "Grito Verde", que de inmediato, a través de las redes sociales, lanzaron una campaña solidaria, a la que la comunidad respondió generosamente.

El martes, en las primeras horas de la tarde, habiendo cumplido con la cuarentena obligatoria en la capital provincial, los trabajadores fueron trasladados hasta el emblemático exlote azucarero. Allí en frente de las humildes y antiguas casitas, fueron recibidos por sus familias. Abrazos, lágrimas de emoción y palabras de agradecimiento brotaron del corazón de todos. Debajo de un añoso algarrobo celebraron el reencuentro y recibieron las donaciones.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy la madre de los trabajadores Marta Ontiveros, relató la otra parte de la historia, la que no se conocía: "lloré mucho, era tanto el dolor que caí enferma, no podía levantarme de la cama, no dormía pensando en mis hijos, estaban tan lejos, sin nada que comer, porque no pudieron trabajar y nosotros aquí sin poder salir para ayudarlos. Por eso agradezco mucho a todos los que los ayudaron, Dios escuchó mis ruegos, ya tengo a mis hijos aquí y estoy muy agradecida y feliz".

En tanto que Mario y Miguel, ambos cortadores de ladrillos, agradecieron al Gobierno provincial, al gobernador Morales, a los médicos e integrantes del Comité Operativo de Emergencias por toda la asistencia brindada y por el buen trato dispensado desde que llegaron a Jujuy.

"Agradecemos a todos, a la gente de San Pedro por las donaciones, a las integrantes de Grito Verde, a diario El Tribuno de Jujuy. Fue una experiencia muy triste, estar tan lejos y pensar lo peor, porque allá lejos no se tiene a nadie, ni siquiera para que te den un pedazo de pan. Ya no queremos salir de la provincia, por eso le pedimos al señor gobernador que nos ayude a limpiar la cortada, la creciente se llevó todo, necesitamos una máquina que deje limpio y unas herramientas para comenzar a trabajar y poder recuperar nuestra fuente de trabajo. Desde ya le damos las gracias y esperamos esa ayuda", dijeron los trabajadores.

Finalmente, las organizadoras de la campaña agradecieron a las familias sampedreñas "por su corazón solidario. Conocemos la sacrificada labor de la gente de El Quemado, por eso no dudamos en buscar colaboración. Y agradecemos al jefe de la UR2, Jorge Portillo, por el traslado de los donativos", concluyeron.