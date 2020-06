Trotta: "No hay que apurar el momento de tomar alguna decisión para regresar a las aulas"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, informó hoy que está "trabajando en lo que son los protocolos a la vuelta de clases", y advirtió que "no hay que apurar el momento de tomar alguna decisión para regresar a las aulas".



"Recién cuando nuestras escuelas estén listas, los protocolos y que la comunidad educativa tenga la tranquilidad, será el momento de regresar de manera escalonada”, sostuvo Trotta y detalló que la vuelta a clases "tiene dos componentes centrales", en una entrevista realizada en FM Espacios de la ciudad de Formosa.



Explicó que “por un lado, se vincula a nivel epidemiológico, que es la circulación del virus, y la vuelta a clases va a estar vinculada -como en todos los aspectos de nuestra vida- al distanciamiento social. Eso se tiene que ver reflejado en protocolos a disminuir en lo máximo el posible contagio”.



Y aclaró que “a partir de esos protocolos debemos controlar la posibilidad de riesgo que implica que no todos nuestros estudiantes van a poder ir de manera simultánea todos los días. La escuela no va a ser la de marzo hasta que haya una solución definitiva para el Covid-19".



“Por el otro lado, el componente esencial para el regreso a las aulas se relaciona al consenso y diálogo con todos los actores de los niveles educativos: docentes, estudiantes y las familias".



"En el momento que estamos transitando de la pandemia hay que priorizar la salud, no hay que apurar el momento de tomar alguna decisión para regresar a las aulas", agregó.



“El protocolo (para la vuelta a clases) debe garantizar la diversidad que tiene nuestra argentina, además de la realidad heterogénea de cada escuela donde no todas las aulas, en todas las escuelas, poseen las mismas dimensiones", dijo Trotta.



“El protocolo establece los marcos para que luego cada escuela y cada provincia pueda profundizar esas iniciativas, que van a ser aprobadas a nivel nacional. Hay que disminuir lo máximo de personas, nosotros no estamos inventando nada, estamos viendo lo que vienen transitando países que llevan uno o dos meses adelantado”, explicó el ministro.



Para finalizar y en lo que refiere al programa Progresar, dijo que desde el Estado “creemos que los chicos que concurren a establecimientos privados también pueden acceder a estas becas. Para nosotros es un hecho muy importante, es la obligación que tiene nuestro gobierno”, concluyó.