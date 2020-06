Anonymous difundió datos de Estanislao Fernández

Una cuenta de Twitter supuestamente vinculada al colectivo de hackers Anonymous publicó este jueves un número de teléfono y afirmó que pertenece al hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao Fernández.

El mensaje publicado en redes sociales se da dos días después de que Anonymous difundiera datos personales del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus hijos, Carlos y Eduardo.

La cuenta que difundió el supuesto número de Estanislao Fernández fue creada hace escasos días y no realizó ninguna otra publicación.

"Quiero dejar el número del presi argento", escribió el usuario en el mensaje publicado en la noche del pasado miércoles y que luego fue reiterado a las 00:07 de este jueves en inglés: "I have the phone number of son of Alberto Fernandez president of Argentina".

Según supo NA, la publicación fue denunciada por varios usuarios, pero todavía no había sido eliminada por la red social.

"No puedes publicar la información privada de otras personas sin su expresa autorización y permiso. También prohibimos amenazar con divulgar información privada o incentivar a otros a hacerlo", establece la "Política sobre la información privada" de la red social.

Y agrega: "Compartir la información privada de alguien en Internet sin su permiso, también llamado 'doxing', es una violación de su privacidad y un incumplimiento de las Reglas de Twitter. Compartir información privada puede suponer graves riesgos de seguridad y protección para los afectados, y puede provocar dificultades físicas, emocionales y financieras".