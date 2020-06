Actividades en San Pedro

Debido al inicio de la tercera fase y la flexibilización de nuevas actividades deportivas desde el Comité Operativo de Emergencia de la provincia, la Municipalidad de San Pedro a través de la Dirección de Deportes habilitó el registro de profesores que quieran comenzar con las escuelas deportivas.

En este sentido, Valeria Trujillo, subsecretaria de Deportes de la comuna, explicó: "Desde Secretaría de Deportes de la provincia se habilitó la tercera fase en la práctica deportiva, en esta oportunidad se implementa el elemento deportivo, es una manera progresiva de ir avanzando y tiene que ver con los elementos que usan los deportes como ser el básquet podrá trabajar con la pelota, el vóley, hóckey, así con cada disciplina con su elemento específico".

La profesora Trujillo dejó en claro que "esto no quiere decir que regresó el juego, sino que estamos en una etapa donde se tiene que comenzar a trabajar la técnica individual o en pareja, no más de dos personas, deben controlar los entrenadores y adoptar esta medida, los niños pueden asistir, es como iniciar desde cero, pero no se puede jugar, no está permitido jugar al fútbol, básquet, vóley, no se llegó a esa fase".

En cuanto a la ampliación de edad, la titular del área deportes de la comuna sampedreña destacó que "se prolongó la edad, los niños también pueden salir a realizar sus prácticas, esto llevó a que nosotros como Dirección de Deportes podamos organizarnos y poner en marcha el registro para los profesores e instructores que quieran comenzar con la escuela deportiva, deben venir primero por la Dirección de Deportes, anotarse y cumplir con los requisitos que se exigen", y agregó que "los profesores se pueden acercar de lunes a viernes desde las 8 hasta las 12 en calle Gobernador Tello".

Valeria Trujillo remarcó la habilitación para que los gimnasios puedan comenzar a funcionar con normalidad porque "se habilitó el uso de las máquinas como bicicletas, cintas, elementos del gimnasio, todos los gimnasios así quedan habilitados para trabajar siempre respetando el protocolo que obliga el COE de la provincia", puntualizó.