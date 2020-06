"Abrazo simbólico" para la refacción del templo

Por Daniel Mamaní

La comunidad de Uquía realizó un "abrazo simbólico" para la pronta restauración de la iglesia que lleva varios meses paralizada. Los vecinos hicieron sus reclamos a través de pancartas y oraciones para que se dé pronta solución a esta problemática, esperando que las autoridades competentes puedan dar una rápida solución.

"El templo es el ícono para esta comunidad, son comprensibles los reclamos y sus preocupaciones, esperamos que tomen pronto cartas en el asunto", puntualizó el obispo Félix Paredes Cruz, quien acompañó con el rezo del rosario al iniciar la manifestación. "La Iglesia siempre va acompañar cuando hay estas situaciones, las familias están pidiendo en algún momento poder entrar a rezar en el templo", expresó el obispo.

La obra quedó paralizada desde principios de año antes de la pandemia, y los vecinos aducen que la empresa y tanto el Ministerio de Infraestructura no supieron manejarlo. También hicieron referencia a la compra de las piedras como así también la madera de cardones que serían necesarios para la refacción, del cual se hicieron las compras, pero no recibieron el pago correspondiente. Para los habitantes es parte de la historia y moviliza al turismo a llegar a esta localidad quebradeña. Otra de las situaciones es la forma que fueron trasladados los cuadros de los ángeles arcabuceros que sin tener en cuenta la importancia del cuidado de los mismos y no contar con un espacio físico para que puedan mantenerse en su originalidad.

La representante del centro vecinal, María Mamaní, comentó que "desde el mes de abril hemos solicitado la continuidad de la obra, nos dijeron que está en ejecución y que en esta semana llegarían más personas a continuar trabajando y están esperando un informe del estudio del suelo y de las grietas que hay, que es la gran dificultad".

También acompañó la comunidad aborigen que también planteó y manifestó su descontento con este atraso de refacción. "Para nosotros es un pretexto, pasaron varias reuniones donde hubo un acta y desgraciadamente no se concretó nada de lo que se dijo y estamos molestos y que lo dejen así por tanto tiempo este patrimonio", expresó Marcos Calapeña, presidente de la comunidad de Uquía.

Arte cusqueño

La Iglesia de San Francisco de Padua atesora una de las dos únicas colecciones del país de Ángeles Arcabuceros, pinturas realizadas en el siglo XVII.