"No queremos volver a la cultura del prepo", resaltó el intendente. Dijo que se está trabajando para resolver la situación.

"No justificamos este delito", dijo Jayat

Ante la toma de terrenos en Libertador, en el sector cercano a los barrios El Triángulo y Tupac; el intendente Oscar Jayat brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Ordenamiento Territorial Carlos Humberto García y el coordinador de Ordenamiento Territorial Eduardo Cazón donde instó a no repetir historias que impidan un desarrollo comunitario integral.

El jefe comunal de Libertador dejó en claro que "no entendemos, no justificamos este delito", en cuanto a lo sucedido dijo que "por un lado se rompe la cuarentena establecida, se pone en riesgo a toda la comunidad, además de la pandemia también estamos en emergencia por el dengue que tampoco se respeta la prevención". Fue muy reiterativo al remarcar sobre la toma que "es ilegal, ya que existe una ley que tiene que ver con las tierras fiscales".

"No queremos volver a la cultura del prepo, usurparon propiedad que es de todos, es de una empresa, la parte del municipio no es del municipio, son espacios destinados a espacios verdes", dijo Jayat.

El intendente llamó a no repetir historias con lo que pasó en otros barrios donde la gente tomó todos los terrenos, dijo que "hoy la gente no tiene posibilidad de tener un espacio para la recreación, un espacio para colocar un puesto de salud o una delegación policial y ni hablar de una escuela", es por esto que "no hay posibilidad para el desarrollo integral de la comunidad, ellos están perjudicando directamente a ese barrio y están tomando cosas que son de todo el pueblo", dijo.

Además, manifestó que "nuestra obligación es preservar los intereses de todos, porque no hay derecho a meterse y a involucrar a toda una comunidad y que se pierdan sectores que son para el desarrollo de toda la población.

El titular del municipio recordó que "acá hubo y va a haber propuestas, dicen que no hay diálogo a propósito, se dice que estamos promoviendo enfrentamientos, también hay derechos de otra gente que está en su casa y respetó los tiempos".

Denunció que más allá de la demanda habitacional existente, es evidente el móvil político tras esta toma. Expresó que existen las respectivas denuncias penales por este hecho, realizada por el municipio, el Gobierno provincial y la empresa Ledesma.

Aclaró a la gente que "no estamos enfrentando, estamos trabajando denodadamente y ordenadamente como tiene que ser para que podamos resolver la situación".

Remarcó que no va a negociar bajo presión, "permitir este delito sería avanzar sobre derechos de la gente que salió sorteada y que aún no pudo construir, y del suplente".

Piden una solución

Por su parte, las personas que se encuentran tomando terrenos al frente del barrio Triángulo, al costado del barrio Tupac, manifestaron que “la ley nosotros no la violamos porque nosotros venimos hace años esperando la respuesta del Gobierno por un tema de lote y la gente fue paciente, hay gente que tiene inscripciones del 2007, 2011 y ya estamos en el 2020”. Piden que se busque una solución a esta situación.