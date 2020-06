Gran estreno de teatro vía online, en homenaje al General Manuel Belgrano

Durante el sábado 6 de junio. La fecha lo amerita, el arte y la cultura también, y entonces mañana estará disponible por 24 horas la obra de teatro “Yo Belgrano”, en el micro sitio culturamunijujuy.gob.ar recientemente habilitado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Se trata de una puesta protagonizada por el actor jujeño Hilario Alurralde, escrita por Germán Romano. Esta propuesta se realiza en el marco de los 250 años del nacimiento del General Manuel Belgrano, conmemorado el 3 de este mes, y próximo al 20 de junio, fecha de su fallecimiento en el año del Bicentenario, que los argentinos instituimos como el Día de la Bandera Nacional. El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, invitó a la comunidad vecinal a participar de esta presentación que estará disponible durante la jornada de mañana. El mandatario comentó que la municipalidad “recordará mediante diversos actos el legado del general Belgrano, el valor que tiene para el pueblo de Jujuy”, y uno de esos es la obra de teatro. Germán Romano, autor de esta obra teatral, contó “que esta obra nace de una idea que tiene Hilario (Alurralde) de trabajar un unipersonal, que coincide con una situación personal mía que fue la internación de mi padre, en un estado de mucha gravedad de salud.

En ese momento empieza a sonar el tema del año belgraniano, y en el marco del acompañamiento que le hacía a mi papá en ese estado que hoy ya está bien gracias a Dios- fui haciendo un paralelo con los últimos días del prócer, relacionando la situación de cama, de enfermedad, empobrecido y solitario. Y me imaginaba que ese marco no acompañaba la riqueza de lo que él había hecho por el pueblo argentino. Entonces tomando los datos históricos de otros espectáculos patrios que hice en años anteriores, y en paralelo con esta situación real, empecé a escribir”.

Todo fue durante el mes de febrero, “seguidamente comienza la pandemia y entonces decidimos con Hilario, comenzar a ensayar de manera virtual. Él empieza a probar los textos y se enamora de la obra. Yo me comuniqué con Joaquín Carrillo, presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, para que él pudiera corroborar los datos que yo incluía en la obra”, continúa Romano. Lo cierto es que “salió una obra muy particular que tiene que ver con un hombre que plantea ante su muerte, el repaso de su vida, los hijos que no pudo criar, los amores que no pudo concretar en matrimonio, los fracasos de su carrera militar, los éxitos de su carrera política, y este sacrificio para dejar todo en la patria, cuando él no sabía que iba ser reconocido como una de las figuras centrales de la libertad de Latinoamérica, y no sólo de Argentina”.

Romano fundamentó la importancia de esta obra y homenaje, en que “Belgrano estuvo en los procesos más importantes de la declaración de la independencia. Estuvo en la Revolución de Mayo, en el Éxodo Jujeño, en las batallas más importantes de Salta y Tucumán; y en la Declaración de la Independencia”, y destacó que “también es importante que Belgrano en esos procesos independentistas tuvo sus mayores amores, por lo que la obra hace una relación entre el amor y algunos hitos de su vida”. Dice el autor que Belgrano “se juzga a sí mismo en la historia, porque su pasado también está relacionado con la colonia española, su padre era comerciante y vendía esclavos. Todos esos datos se incluyen para despertar en el espectador la relación humana con Belgrano”, expresa.

Y concluye, “lo muestra no como el héroe con capa sino como el humano que dejó todo por la patria”. Luego, se refirió al actor: “Hilario es un actor extraordinario, formado, sensible y comprometido. Ambos teníamos ganas de seguir trabajando juntos vale recordar que Alurralde fue parte del elenco de la obra ‘La voz del viento’ del grupo que dirige Romano, La Rosa Teatro, y con la que ganaron la Fiesta Provincial de Teatro en 2017- , y en las charlas de bohemia fue saliendo. Con Hilario no tenemos esta idea de construcción grupal como la que tengo con La Rosa. Era más la necesidad de seguir esta relación sin la presión de sostener un grupo. Él tiene una formación distinta a la de mi grupo, y entonces yo me nutro de él como él de mí”, valoró. La obra tiene 40 minutos de duración y va estar disponible mañana. La idea para más adelante, cuando pase la cuarentena es estrenarla en el Teatro El Pasillo, y la filmación moverla en colegios, porque tiene muchos datos históricos y de buena calidad, hasta que se pueda volver a hacer teatro en los establecimientos educativos. “Es una manera de seguir laburando”, comentó Romano.

¿Cómo se hizo?

Sin dudas esta presentación es un puntapié para que otras puestas teatrales se animen a esta alternativa para seguir creando y seguir en contacto con el público. Hilario Alurralde comenzó a buscar apoyos para conseguir algunos recursos materiales que eran necesarios para la puesta. Y fue la Dirección de Cultura Municipal que accede a esta solicitud. Así es que una vez concretada la puesta, se hizo la filmación de la misma forma que se hizo con la Serenata a la Ciudad (para el 19 de abril), donde siguiendo los protocolos, se montó el equipo técnico en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”, en una jornada, y al día siguiente el actor realizó una función que fue registrada por tres cámaras profesionales para conseguir un trabajo audiovisual de calidad, que es el que se difundirá mañana en la mencionada plataforma. Con la municipalidad se acordó estrenarla como parte de los festejos por el Bicentenario de la muerte de Belgrano. “Se unieron las fuerzas y es hermoso tener esta posibilidad de estreno”.

Las consideraciones

Luciano Córdoba, secretario a cargo de Cultura y Turismo, explicó que el municipio promueve el formato digital de “una obra inédita, y un estreno que se exhibirá por el micro sitio de cultura, el día sábado, homenajeando al prócer y a un referente de la historia argentina, que dejó un legado muy profundo en el pueblo de Jujuy”. “Está protagonizado por realizadores, directores, guionistas, actores, con una producción jujeña que se grabó en el Centro Cultural ’Éxodo Jujeño’ poniendo énfasis en las expresiones culturales”, indicó. Alejandra Gutiérrez, directora de Cultura del municipio, e hizo alusión a un día muy especial alusivo al natalicio del General Manuel Belgrano anunciando la presentación de la obra.