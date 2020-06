Compras grupales: Las pymes se unen para afrontar la crisis

Sos muchos los efectos que la pandemia provocó en la economía y en la administración de miles de comercios minoristas en el país y las proyecciones no muy favorables en todo el mundo. Pero existen alternativas que usan la transformación digital para ayudar a más de 1500 comercios minoristas argentinos a ser más rentables.



Los comerciantes y negocios familiares argentinos se han adaptado al nuevo escenario que impuso la pandemia COVI-19, reduciendo horarios de atención, aplicando protocolos de seguridad e higiene, creando sus propios canales de venta online y muchos de ellos utilizando la opción de deliverys para continuar con sus ventas activas y amortiguar los efectos de la baja en la actividad comercial.



El “ecommerce” de stock para las PyMEs.



Cuando hablamos de compras por internet, no solo nos referimos al consumidor final que busca un producto específico, sino también a comerciantes de distintos rubros que se han organizado y agrupado para usar la tecnología como una nueva modalidad para abastecerse de mercadería en el exterior, compartiendo gastos y abaratando costos.

Los famosos “pooles de compra” o también llamadas “compras colaborativas” representan una nueva opción para importar mercadería en pequeños o grandes volúmenes y a través de compartir gastos (y contenedores), se forman grandes pedidos y se obtienen numerosos beneficios.

Esta metodología permite que los comercios minoristas sean igual de competitivos que grandes cadenas, pero lo más importante es que saltean intermediarios que (obviamente), aumentan los costos para adquirir la mercadería, obligando a traspasarlos al mostrador.

Basada en la estrategia conocida como “win-win”, proponen representar una ganancia tanto para el vendedor, como para su cliente, ya que este último puede acceder a artículos de excelente calidad (a veces producidos en las mismas fábricas de prestigiosas marcas), pero a precios realmente diferenciales.

Organización para llevar a cabo

En Argentina, una empresa cordobesa fue quien tomó la iniciativa para poder transformar la realidad de muchas PyMEs que querían mejorar sus ganancias, en una propuesta empresarial, que ya cuenta con más de 100 colaboradores y en 2019 fué premiada como uno de los 20 mejores lugares para trabajar.

Se trata de Comprando en Grupo, que al día de la fecha agrupa a más de 1500 comerciantes PyMEs de todo el país y de distintos rubros.

Pero ¿qué hace tan llamativa esta alternativa?

En primer lugar, el acceso a este modelo disruptivo de economía colaborativa, es muy fácil ya que no es necesario contar con matrícula importadora para participar del proceso, ni tampoco se establece un mínimo de importaciones por lapso de tiempo; cuando el comerciante necesita, compra, cuando no simplemente espera una importación que sea de su interés.

Por otro lado, no cobran cuota de ingreso ni de permanencia, por lo que no genera gastos improductivos.



¿Cómo puedo sumar mi PyME?



El martes 9 de junio, el grupo cordobés estará dando una charla informativa virtual. También disertará el reconocido periodista y economista Maximiliano Montenegro, quien dará un panorama socioeconómico y los desafíos que se vienen para la economía del país, acompañando a Daniel Salomón, CEO y Fundador de Comprando en Grupo.