Primer casamiento virtual en Jujuy

Con la Emergencia sanitaria y epidemiológica por la pandemia del Coronavirus, muchos planes que las personas tenían previsto, se vieron suspendidos de un momento a otro. Sin lugar a dudas, esta “nueva vida” nos lleva a experimentar hechos y acontecimientos que en su momento resultaban inimaginables. Es el caso de Mariano y Fernanda que contraerán el primer enlace matrimonial de manera virtual.

En diálogo con Radio Nacional Mariano González comentó “conocí a mi prometida en Buenos Aires a través de un amigo. Al principio no queríamos ponernos de novio porque nos teníamos que ir de Buenos Aires y no queríamos estar con ideas y vueltas y al final, nos pusimos de novio igual. Yo me vine para Jujuy y ella para Ecuador, tuvimos 5 meses de novio a distancia”.

Luego comentó que fue a Ecuador a proponerle matrimonio y luego de 6 meses se casaron esta mañana en el edificio del Registro Civil de nuestra ciudad.

González comentó que luego de la ceremonia, realizaron un almuerzo pequeño y luego harán su luna de miel en la Quebrada, aprovechando el programa Jujuy para los jujeños, que fomenta el turismo local.

Muchas personas siguieron la ceremonia a través de Zoom.