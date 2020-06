Mar Tarres es la nueva participante del Bailando 2020

Es un hecho: Mar Tarres es la nueva participante confirmada del Bailando 2020. Denise Dumas se encargó de comunicárselo en vivo mientras tenía con ella una charla en Hay que ver. La humorista y modelo plus size salteña se hizo conocida por su participación en el stand up Cosas de minas y por su continua actividad en redes sociales, donde la rompe con cada publicación ante sus más de 600 mil seguidores.

"No se cuando pueda volver a trabajar en el teatro, el año pasado por mi enfermedad perdí todo un año sin hacer teatro y este año que me recupere lo pierdo por la pandemia, pero hoy Dios me bendijo con esta noticia que casi entró en paro. ME CONVOCARON AL BAILANDO. Es un vaso de agua en el desierto, tener trabajo es una gran bendición. Espero DARLO TODO Y HACER LAS COSAS BIEN Y QUE NADIE ME PELEE. Voy a hacer todo lo posible por representar muy bien a todas las mujeres de mi talle y a las que no son de mi talle también porque a eso vine, ¡a darles amor alegria y revolución! Gracias", expresó en su cuenta de Instagram una vez que se enteró que va a ser parte del show.

Si bien no se sabe con quién bailará ni que coach tendrá, Mar dijo que le gustaría que su partenaire fuera Mauro Caiazza, el ex de Jimena Barón. "Tengo muchos nervios. Era una idea que se estaba barajando, pero nunca me habían dicho nada. Pensé que se habían olvidado de mí porque días atrás dieron la lista y no figuraba", dijo en la entrevista con Denise.

"Estoy contenta porque esta oportunidad que me da es como un vaso de agua en el desierto para mí como artista, ya que no tengo trabajo porque los teatros seguramente estarán cerrados hasta fin de año. Me siento agradecida porque me dan trabajo, es una bendición", completó.