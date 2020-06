Historias conmovedoras que nos alientan a mejorar

Un eslabón importante que se instaló en la agenda de El Tribuno de Jujuy y que se profundizó en estos últimos años es la participación de diferentes actores sociales a través de sus historias de vida. Hay espacios para todos, para quienes tienen una discapacidad y piden inclusión, para los que ponen el corazón ayudando al más necesitado, para los que forjaron un oficio mediante esfuerzo y mucho trabajo, para los que superaron enfermedades graves, para cuestiones vinculadas al género, y para los que se fueron de nuestra provincia a buscar un nuevo rumbo en otro país. A todo esto se le suma el aporte que nos dan nuestras mascotas que también tienen su lugar.

Son historias sorprendentes que marcan precedentes, otras que nos dejan una reflexión, una palabra de aliento y nos hacen tomar conciencia porque detrás de cada dolor, de cada aprendizaje, de cada angustia y aventura, hay un mensaje que nos incentiva a superarnos. Estos jujeños nos enseñan que cuando la vida te pone sus mejores tormentas hay que ser fuertes y no bajar los brazos como ellos lo hicieron sacando lo mejor de cada uno para atravesar la tempestad y así renacieron. Algunos llaman a esto resiliencia, mencionando que es la capacidad que tenemos los seres humanos para reinventarnos luego de atravesar por un momento difícil. Y es justamente eso lo que este tipo de notas quiere captar con el fin de brindar una propuesta no solo rica por su contenido periodístico sino también por ser una forma de aportar en la sociedad y concientizar a través de realidades de jujeños. Es como dice una parte de nuestro eslogan "el diario de la gente", porque cada vez son más los relatos de personas que habitualmente no salen en la agenda tradicional y habitual de los medios de comunicación, pero están inscriptas en los textos que se disparan a través del papel y la página web de El Tribuno de Jujuy.

No es como ir a una conferencia de prensa y esperar que los conferencistas nos cuenten sobre un tema en particular, hacer este tipo de periodismo tiene una agregado importante de empatía porque para entender lo que nos dice la persona entrevistada debemos ponernos en su lugar, en sus zapatos. De esa forma vamos a poder vivenciar lo que les pasó y lo que nos quieren decir que muchas veces no es fácil porque han sido golpeadas muy duro por la vida. Por eso también en el momento de la entrevista debemos contenerlas, animarlas y entender su estado emocional que a veces desborda en llanto al encontrarse con algún recuerdo triste. Esta faceta periodística debe tener seriedad, profesionalismo, empatía, pero también cierta dureza porque cuesta mucho cuando hay una persona al borde de la muerte que nos pide ayuda para visibilizar su caso, y cuesta más cuando hay un niño en cuestión.