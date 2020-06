La vocación del periodista es estar y su arma, la credibilidad

Recuerdo mis primeros meses como pasante en la antigua sala de redacción de El Tribuno de Jujuy cuando la secretaria de redacción Laura Ballatore me dijo que volviera al otro día, para continuar con mi aprendizaje. Me volteé para recordarle que el otro día era domingo y soltó una carcajada diciéndome: "Los periodistas no tenemos domingos, no tenemos feriados". "¿Sabés cuál es la vocación del periodista?, es estar en lugar de los hechos, sea el día que sea, sea la hora que sea".

Esas frases las fui entendiendo justamente en las horas de juicio en las salas de Tribunales que me tocó cubrir, en los siniestros viales ocurridos en hora de madrugada donde hubo que estar, en las guardias de los hospitales y en las oficinas de los fiscales para saber cómo marchan las causas.

De a poco le vas encontrando algo que no se puede explicar con palabras lo que es este oficio y creáme que son más las cosas que nos frustran que las que reconfortan y por más que uno a veces se frustre, es muy difícil dejar de ser periodista.

Este oficio me ha regalado conversar con personas a quien uno admiró siempre, formar parte del grupo selecto de amigos del "Mechudo" Soria por ejemplo, tener el placer de haber compartido charlas con don Oscar D´ Oliveyra, entre otros.

Recuerdo que el año pasado un juez me hizo llamar a su despacho, evidentemente por una nota que había escrito sobre un juicio oral y público al que había presenciado.

"Usted no se da idea la importancia que tienen los periodistas en la sociedad, yo como un hombre de derecho le debo decir que no comparto nada de lo que escribió, pero es su trabajo", dijo mirándome fijamente a los ojos y luego de un incómodo momento de silencio dijo: "Ser observador y preguntón es la típica característica de un periodista, pero tener la capacidad de describir lo que pasa en un recinto, eso es lo que los abogados envidiamos".

La sección de la que formo parte desde hace casi diez años es la de policiales y pertenezco a una generación de trabajadores que vivió importantes cambios a la hora de informar.

Las nuevas plataformas tecnológicas, las redes sociales y la búsqueda de la primicia, en los últimos tiempos han intentado poner en duda la investigación periodística policial, donde el rumor o una publicación en Facebook parece ser tan convincente como las palabras de un fiscal, donde se sacan conjeturas y las hipótesis pasan a ser conclusiones.

Este es el desafío que afronta el nuevo periodismo policial y su única herramienta es la credibilidad, nuestro tesoro más preciado.

En tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio, el periodismo pasó por un vertiginoso cambio, las entrevistas cambiaron de plataforma, la búsqueda de la información se vio restringida pero el compromiso con el lector sigue siendo el mismo, ser responsable e informar siempre con la verdad.

Estar a la altura de las circunstancias en el día a día y contar las cosas como son sería básicamente resumir nuestro trabajo, sin lugar a dudas el más apasionado de todos.