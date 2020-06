Un periodismo cultural que reconforta en esta cuarentena

¿Qué escribir y publicar sobre cultura y espectáculos en cuarentena? Ese fue el gran desafío allá por el mes de marzo cuando se cerraron los espacios culturales, los escenarios, las escuelas de arte.

Poco duró la incertidumbre, porque sin dudas fue un momento de transformación que duró unos días.

El artista se caracteriza por su sensibilidad, y en la mayoría de los casos por su capacidad de resignificarse y vivir para el arte, más allá de los sobresaltos. Sin dudas, que es un trabajo y había que pensar cómo reencontrarse con el flujo económico, tanto para los más consagrados que gozan de cierta estabilidad, como para los independientes que rehacen su economía día a día, minuto a minuto.

Y entonces el espacio que antes nos quedaba corto para contar y anunciar espectáculos, y luego para cronicar lo que cubrimos y poder invitar al púbico, se transformó en un espacio de reflexión y una oportunidad para conocer más en profundidad a los hacedores de esas obras que nos llenan de alegría, de enseñanzas, de emociones, que nos disparan la cabeza para entender el mundo, cuestionarlo y cuestionarnos. El arte en su materia prima, la cabeza y el corazón de los artistas, estaba ahí, para adentrarse... telefónicamente, con videollamadas, con audios y fotos que se sacaban ellos mismos cumpliendo su aislamiento.

El suplemento de Cultura y Espectáculo del tradicional El Tribuno de Jujuy se transformó en un lugar para conocer en profundidad a esos artistas que no son los de la "tele", los del "Bailando", los de "Intrusos", sino, los nuestros, los que hacen arte y cultura desde su más genuina integridad, desde su tierra y desde sus raíces, desde sus realidades, que son las mismas que respiramos nosotros, su público, sus seguidores, sus cronistas. Así, el segmento "Artistas en cuarentena" en dos meses fue el lugar de encuentro directo con ellos, músicos, actores, poetas, escritores, artesanos, plásticos, bailarines, realizadores, etc., que se abrieron a contar lo que hacen en sus casas, solos, o con su familia. ¿Se dieron cuenta? Fuimos "intrusos" de vidas de verdad, valiosas y creativas, que todos los días de su vida eligen seguir haciendo arte, ese que salva de las peores crisis, de las enfermedades, de los dolores sociales, de las pandemias, y nos ayuda a seguir gritando que el camino continúa y siempre se puede mejorar más. ¡Gracias totales a los artistas jujeños que compartieron y seguirán compartiendo su experiencia con nosotros! Porque seguro que de todos ellos aprendemos algo que podemos tomar para nuestras rutinas. Hoy, más que nunca me gusta ser periodista de la cultura, del arte, del espectáculo, ser el vínculo entre los creadores y el público en general. Es lindo conocerlos en esta faceta, la de la reinvención y el pensamiento.