"Entiendo la reticencia de algunos gobernadores ante los cambios"

Jujuy es uno de los distritos habilitados para salir de la fase de aislamiento obligatorio pero el Gobierno provincial decidió mantener la circulación de personas por terminación de DNI. ¿Es razonable esta medida?

Cuando las cosas cambian siempre se corren riesgos por eso entiendo la reticencia de muchos gobernadores y está bien. Jujuy tuvo suerte con la exposición del camionero de Fraile Pintado pero en Orán derivó en varios casos, por eso hay que priorizar las aperturas que son esenciales y que impactan económicamente en el desarrollo de la producción local para la mejora de la situación y en este contexto no me parece mal que se continúe con las salidas por documento, porque eso significa que al menos vamos a reducir la mitad de la circulación no esencial.

Hay que seguir con el mensaje que "si no hace falta, no hay que salir" porque hay varios frentes abiertos como por ejemplo hay muchos virus en Chile, Brasil, Chaco, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires.

Las actividades que se vayan liberando van a depender del contexto local y de lo que decida el gobernador de cada provincia ya que son ellos los que deciden qué hacer y no necesitan pedirle permiso al Presidente.

¿Argentina se encuentra transitando el denominado pico o se puede esperar todavía una mayor cantidad de casos diarios?

El pico de Jujuy ya pasó y tuvo 6 casos si es que en los próximos meses no vuelven a aparecer más hasta fin de año. En Santa Fe también ya pasó y tuvo 500 casos. En Córdoba hubo tres picos y en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires el pico todavía no llegó porque siguen apareciendo cada día más casos que el día anterior. Entonces la duración o la demora en llegar al pico va a depender del esfuerzo que hagan los gobiernos de la ciudad y de la provincia en los mecanismos de control y búsqueda de contactos.

Como en Argentina, a diferencia de China e Italia donde el virus entró de lleno, hemos tenido cuarentena desde el inicio, la aparición de los casos ha sido muy lenta y por eso podemos decir que en 18 provincias ya pasó el pico pero en los otros 5 distritos todavía el pico está subiendo y tenemos que esperar a ver cuándo desaparece.

¿Cuál es el período de incubación del Covid-19 y a partir de cuándo el PCR empieza a dar positivo?

La exposición se da al día cero, el inicio de los síntomas se da al día quinto y el inicio del PCR positivo desde el día tercero en adelante y el mayor pico de porcentaje de positividad se registra durante el séptimo día.

Los primeros cinco días después de la exposición es muy probable que el PCR salga negativo. Si un camionero llega de Buenos Aires a Jujuy hay que esperar por lo menos cinco días para hacerle un PCR.

¿Se puede hablar de una reactivación del virus en los pacientes que ya han sido dados de alta por coronavirus ante los casos registrados en Corea del Sur?

Por ahora no. No hay ninguna demostración de que haya reactivación de los virus. Esa es una información que generó mucha confusión. Al inicio de la epidemia se pensaba que dentro del primer mes la persona se curaba o se moría porque en general la mayoría de los casos se cura a los veinte días, pero en Corea empezaron a haber personas que estuvieron hasta dos meses con PCR positivo y algunas de esas personas habían tenido antes el PCR negativo. Cuando se empieza a analizar, ninguno de estos virus que se detectaron después del día diez de infección se pueden cultivar, entonces ahí lo que se demostró es que esto es una identificación de virus residual, inactivados, digeridos por las células y cuando estas se desintegran y se degradan liberan ARN digerido y es eso lo que salta positivo en el PCR.

¿Cuántas posibilidades hay que una persona pueda reinfectarse?

De momento no hay evidencia para afirmar que eso pueda ser un evento posible. No lo sabemos todavía porque sabemos que la infección produce inmunidad, aumenta la IgG pero no sabemos cuánto tiempo dura. Entonces hay que ver si dura seis meses o un año o diez años, por eso es que no sabemos si va a ser como el sarampión que la gente lo contrae sólo una vez y nunca más lo vuelve a tener o si va a ser como la gripe y a los seis meses o al año siguiente volverla a tener.

Esa información no la tenemos porque al virus no lo teníamos hace un año.

¿Cuáles son los últimos avances científicos que hay en la búsqueda de una vacuna para hacer frente al coronavirus?

Hay nueve vacunas que ya se están probando. Las tres que van más adelantadas son las de Estados Unidos, Inglaterra y China. La de Inglaterra va a empezar esta semana a aplicarse en Brasil, dado que este país presenta mucha transmisión de casos.

Pese a que son buenas noticias, va a demorar mucho en arrojar resultados. No podemos considerar que tendremos resultados positivos hasta antes de fin de año y con mucha suerte a mediados del año que viene. Por eso los esfuerzos hoy tienen que estar centrados en el control de las personas para la detección rápida y en el aislamiento.

En Argentina hay un grupo del Conicet que ganó un subsidio para poder investigar una vacuna, pero que recién está en fase I que consiste en la prueba en animales, por lo que todavía va a llevar mucho tiempo.

¿La vacuna llegaría para inmunizarnos de una vez y para siempre de este virus o cuál sería el efecto?

Eso no se sabe. Porque, así como tampoco se sabe sobre la duración de la inmunidad nuestra, tampoco se sabe la duración con vacuna. Y puede pasar que el virus mute mucho de un año al otro y tengamos que recibir la vacuna cada año como con la gripe. O puede pasar que dure diez años como para el tétanos o toda la vida como el sarampión.

¿Cómo fue mutando el virus? ¿Cuáles fueron las principales transformaciones?

Este virus en particular es de una tasa de mutación relativamente alta y permite comparar las muestras que se tomaron en China con las de Alemania y Brasil y ver cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y detectar las cepas de donde proviene.

Pero hasta el momento no se han identificado mutaciones que hayan empeorado o mejorado la capacidad del virus para hacer daño.

Se habla de la aparición de nuevos síntomas. ¿Cuáles son?

La pérdida del olfato de un día para el otro es un factor muy asociado a Covid, como así también la falta de gusto y según las pruebas hasta un 50% de los pacientes con el virus tienen pérdida del olfato.

También han aparecido síntomas mucho más raros como daños gastrointestinales. El 40% de los niños presenta mucha diarrea y en los adultos es menos frecuente. Además, se presentaron problemas cardiovasculares, como infartos, arritmias, ACV en personas jóvenes y problemas renales. En los niños se detectó también un cuadro raro que es la enfermedad de Kawasaki que es una reacción inflamatoria severa.

¿Generaron una nueva definición de caso sospechoso?

A la definición de caso sospechoso se han incorporado la anomia y la falta de gusto.

Entonces actualmente la definición de caso en los lugares que no hay transmisión del virus como Jujuy es: fiebre más síntomas respiratorios, haber viajado a zonas de riesgo o haber estado en contacto con una persona con Covid. Y en el caso de un camionero que ingresa a Jujuy, solamente con fiebre o dolor de garganta hay que estudiarlo.

¿Hasta cuándo se prevé que el país se mantenga en esta situación?

Las cuarentenas van a seguir mientras haya circulación, hay provincias que han logrado frenarla pero las complejidades del Chaco, Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires hacen que sea más difícil. Y como hay tanta gente que no está infectada todavía puede durar muchos meses. Lo ideal sería controlarla rápidamente y por eso van a ser críticas las próximas dos semanas. Si vemos que la Ciudad de Buenos Aires y los distritos más afectados continúan aumentando los casos significa que la situación va a ser compleja por varias semanas más.

Por eso la urgencia de enfocar todos los esfuerzos en el control de la transmisión porque el hecho de que provincia y ciudad de Buenos Aires estén tan conectados desde el nivel central pone en riesgo a todo el país.