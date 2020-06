Los anticuarentena en otra jornada de reclamo

Un grupo de comerciantes de distintos rubros se concentró ayer a la tarde en el Obelisco para protestar contra el aislamiento obligatorio y reclamar que se implementen los protocolos que les permitan "volver a trabajar".

También se sumaron activistas antivacuna, antimascarillas y negacionistas de la pandemia, estos últimos sobre calle Callao.

Se pudo observar que muchos manifestantes no llevaban barbijos ni respetaban el distanciamiento social, en momentos en que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde está incluida la Capital Federal, registra ahora un total de 18 mil casos.

Por el lado de los comerciantes, participaron principalmente dueños y trabajadores de gimnasios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, quienes reclaman a las autoridades que observen los protocolos de funcionamiento que proponen para volver a abrir.

"No vemos ánimo de interpretar lo que estamos diciendo. No somos antigobierno, ni anticuarentena. Nosotros solamente queremos trabajar. No somos gente violenta y decimos que nuestra actividad se puede reanudar con los protocolos correspondientes", señaló en declaraciones televisivas uno de los manifestantes.

El Amba, conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios bonaerenses, superó ayer al mediodía los 18 mil casos confirmados de pacientes con coronavirus, y el distrito porteño tiene la mayor tasa de contagios con 365,57 casos cada cien mil habitantes.

Mientras tanto, Avellaneda es el partido del conurbano que registra el índice más alto con 157,22 contagios, según datos estadísticos aportados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El informe elaborado por Télam con los datos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arroja que esa región superó los 18 mil contagiados, mientras que a nivel nacional ya se superó la barrera de los 21 mil (21.035), según informó la mañana de ayer el Ministerio de Salud.

En tiempo real, la provincia de Buenos Aires actualiza en su sistema la situación de los 135 municipios respecto a la Covid-19, por lo que hasta el mediodía de ayer había 7.769 contagiados del virus en los 40 municipios bonaerenses que conforman el Amba.

En cantidad de habitantes, el país supera los 44 millones, pero en el Amba se encuentran más de 17 millones de personas, con casi 3 millones en la Ciudad y el resto en los municipios bonaerenses, siendo que solo en el partido de La Matanza viven aproximadamente 2.400.000.

Justamente allí, en el partido más populoso del conurbano bonaerense, el índice de contagios por cada cien mil habitantes es de 42,54 y no se encuentra entre los 20 distritos que registran más casos de Covid-19, ya que tiene más de mil pacientes infectados.

Por lo tanto, la tasa de contagios por cien mil habitantes de la región metropolitana resulta de 105,91.

Con una gran diferencia con respecto a los otros distritos del Amba la ciudad de Buenos Aires, con casi 3 millones de habitantes y más de 10 mil casos de coronavirus, tiene una tasa de 365,57 contagios cada cien mil habitantes.

Luego, siguen los municipios bonaerenses de Avellaneda con 157,22, ya que tiene 566 infectados y alcanza los 358.000 habitantes; y de Quilmes con un índice de 118,94, debido a que tiene 791 casos entre sus 665.000 habitantes.

La lista de los primeros 10 distritos con la tasa más alta de contagios por cien mil habitantes la completan el partido de San Martín (94,36); Lanús (89,20); Escobar (85,54); Ezeiza (74,09); San Isidro (68,60); Tres de Febrero (65,21); y Morón (63,32).