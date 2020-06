Marcharon pidiendo que se esclarezca una muerte

Hace tres meses, el 5 de marzo, era hallada sin vida Camila Peñalba dentro su vivienda de la localidad de Huacalera.

Los vecinos aseguraban haber visto una segunda persona concordante con la hora en que se habría producido el deceso, sin embargo la autopsia que se le realizara dio como resultado del deceso broncoaspiración y la causa pareció detenerse allí.

Sin embargo, su familia sigue reclamando que se investiguen los hechos, y lo hace tanto por los canales legales como visibilizando su reclamo en las calles de Huacalera.

A las 11 del viernes pasado se convocaron sus familiares y amigos en la puerta de la iglesia del poblado quebradeño, y allí nuestro diario dialogó primero con la madre de Camila Matilde Peñalba, quien nos dijo que "en la autopsia sale que mi hija fallece por broncoaspiración, pero sabemos que esa misma noche estuvo su expareja en el domicilio. Puede haber sido la última persona que vio con vida a mi hija y ni siquiera lo llamaron a declarar, no lo detuvieron, no lo encontraron ese día que lo estaban buscando".

La mujer gregó que "quisiera que se me informara con qué se broncoaspiró, cómo fue que murió mi hija. Yo no pude estar ese día acá porque trabajo en la Puna y necesito explicaciones. No se llamaron a declarar a los testigos que vieron la motocicleta de su expareja en la puerta de la casa de mi hija, hay respuestas que no tengo. Como comenzó el tema de la pandemia, quedó todo paralizado, pero escuchamos al Presidente hablando de las actividades que se retoman en las provincias donde no hay casos de coronavirus, como la nuestra, así que decidimos hacer escuchar nuestra voz", dijo la mujer.

Luego nos manifestó su preocupación por algunas formas en las que se trató la noticia, hace tres meses. "Se dijo que mi hija tomaba, y no es cierto. Ella cuidaba sola a sus dos hijos, vivía con ellos sola en una casita muy precaria, y no tenía problemas con la bebida ni coqueaba, así que no pudo haberse broncoaspirado por esa causa. Otro hecho llamativo es que cuando la ayudante fiscal zonal mandó buscar a la expareja de mi hija, se llevaron detenido al hermano porque se hizo pasar por él. Eso es algo que nos llama mucho la atención", dijo la mujer.

Según el relato de los familiares de la mujer fallecida, el centro de sus dudas tienen que ver con la presencia de la otra persona, presuntamente expareja de Camila Peñalba en la escena de los hechos, quien se habría retirado a bordo de una motocicleta en horas de la madrugada.

La persona señalada según nos manifiestan, estuvo prófuga, y recién se la dejó de buscar tras el resultado de la autopsia, en la que no estuvo presente su familia por encontrarse trabajando.

El pedido de sus familiares y amigos es que se reabra la causa, y que se exhumen sus restos para realizar una nueva autopsia que clarifique los hechos y permita citar a los testigos, entre ellos a quien estuvo con ella en la madrugada de su muerte. La causa, según nos informan, estuvo a cargo del fiscal Diego Cussel. Flor Salas, prima de Camila, finaliza diciéndonos que "pedimos justicia porque hay muchas cosas que nos parecen raras en el manejo de la causa".