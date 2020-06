A seis años de la última gran alegría del pueblo “lobo”

Fue la última gran alegría en Gimnasia. Y se festejó como si fuese un ascenso. Hoy, hace exactamente 6 años, el equipo dirigido entonces por Mario Sciacqua derrotaba a Aldosivi por la última fecha de la B Nacional (hoy Primera Nacional) y lograba la salvación histórica. El 3 a 1 sobre los marplatenses cerraba una campaña a puro triunfos y buen fútbol. También es cierto que las caídas de Brown de Adrogué en manos de Ferro y de Almirante Brown ante Huracán “ayudaron” a mantener al equipo en la divisional. Fue un domingo perfecto aquel 8 de junio del 2014. Es más, para recordarlo siempre, algunos definieron que allí nació el “Día del Hincha”.

Sin embargo, también con criterio, el ídolo Mario Lobo dijo hace un tiempo que no se puede darle semejante título a aquella jornada, cuando el club tiene cuatro ascensos afistas. El Tribuno de Jujuy, que cubre permanentemente al “lobo”, publicó la crónica principal del partido en su página 28, al igual que hoy, en una coincidencia plena. Y en los detalles se resaltó que la figura de la cancha había sido Gabriel Solís, sólido volante central que en ciertas ocasiones jugaba inclusive más que al límite. Pero la historia comenzó al revés. Poclaba, en contra, abrió la cuenta para el “tiburón”. Baldazo de agua helada. Se sintió el golpe y el silencio se adueñó del estadio “23 de Agosto”, que lucía un gran marco. Eso sí, la mayor virtud del equipo era que apostaba a fútbol ofensivo siempre, casi priorizando el ataque sobre la defensa. Obviamente, tener el arco a Lucas Hoyos en su mejor momento, junto a una sólida línea de cuatro con López, Sánchez, Desvaux y Domínguez -además alternaba Franco Sosa-, influyó en el esquema.

Callejo igualó en el complemento, Quiroga aumentó y Céliz cerró la cuenta. También jugó como titular Bauman, otro hombre de ataque. Los tres puntas se hicieron presente en el marcador. Cuando el árbitro Darío Herrera decretó el final hubo que esperar los finales de los otros encuentros, de rivales que luchaban por zafar del temido descenso. Algunos escuchando las radios, otros viendo por TV, pero nadie se movió hasta que Ferro venció a Brown de Adrogué y Huracán a Almirante Brown. Los dos derrotados se fueron a la Primera B Metropolitana. Y hubo fiesta en Jujuy. En realidad fue un grito de desahago contendido después de mucho sufrimiento en cuanto a los números, no en la producción futbolística porque los muchachos sabían a la perfección lo que querían dentro del campo. “La primera imagen que se viene a la cabeza es toda la gente que fue a la cancha. Confió en nosotros y pudimos darle una alegría enorme. Me llena de emoción recordar aquella campaña porque ganábamos e igual seguíamos en zona de descenso. Salvarnos fue el premio a no bajar los brazos nunca”, dijo ayer el lateral Diego López, jujeño que actualmente forma parte del plantel profesional.

Se lanzó el 74º bingo de Gimnasia

Todas las ilusiones una vez más estarán puestas en otro tradicional bingo de Gimnasia y Esgrima que se desarrollará el 19 de julio desde las 17. De no mediar imprevistos, el sorteo será transmitido por canal 7. En el caso de Gimnasia la dirigencia encabezada por Fabián López se mueve permanentemente para generar recursos en esta situación tan paralizada por el coronavirus. El presidente de Gimnasia y Esgrima aseguró hace un tiempo a este matutino: “Estamos a full”, en referencia a los preparativos para los distintos métodos de recaudación que tiene la institución de calle Humahuaca.

Es que el mandamás había mencionado hace unos días que se estaban “ocupando” incesantemente en generar recursos para sortear este complejo momento económico que se atraviesa con lo que el bingo aparece una vez más como un bálsamo para el club “albiceleste”. “El bingo de los jujeños”, mencionan en casi todos los mensajes publicitarios del sorteo haciendo una clara referencia al sentido de pertencia que se intenta lograr con este juego a medida que van pasando las ediciones del bingo.