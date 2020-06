Atletas olímpicos están autorizados a entrenar

Los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán el año próximo, fueron autorizados a retomar su preparación en medio de la pandemia de coronavirus bajo cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios, anunciaron ayer el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo.

Según Nación, Jujuy junto a otras dos provincias está a consideración para albergar a los atletas olímpicos en su puesta a punto.

Ambos funcionarios comunicaron la decisión en una reunión virtual de la que también participaron el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, dirigentes de federaciones deportivas nacionales, deportistas y entrenadores de diversas disciplinas.

Desde la semana pasada que Jujuy junto a otras dos provincias está en consideración para albergar a los atletas olímpicos en su puesta a punto para la cita ecuménica.

En tanto, en una entrevista que brindó al canal TyC Sports, el presidente Alberto Fernández también se refirió a esta decisión: "Es muy importante el deporte olímpico para el país y queremos que los atletas se entrenen. Por eso definimos con Matías Lammens los protocolos para que se vayan preparando nuestros representantes en Tokio", sostuvo.

El Ministerio de Salud aprobará en las próximas horas los distintos protocolos de procedimiento elaborados por las asociaciones de cada deporte, y serán definidas las condiciones de cada regreso en relación a lugares, horarios y modalidades de los entrenamientos, algo que además tendrá que tener el aval del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La medida alcanza a los 143 atletas ya clasificados para Tokio 2020 y se extenderá posteriormente para quienes aún buscan su boleto a la cita olímpica, que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 debido a la suspensión determinada el 24 de marzo pasado por la emergencia sanitaria mundial.

"Después de varias semanas de un trabajo conjunto riguroso con el COA y las federaciones pudimos encontrar esta solución para que nuestros y nuestras deportistas olímpicos reinicien su preparación para los Juegos", valoró el ministro Lammens, que además puntualizó que las actividades se llevarán a cabo con "protocolos muy estrictos".

"El objetivo es que nuestros atletas lleguen en las mejores condiciones a Tokio, pero cuidando la salud de ellos mismos y de toda la población", indicó el funcionario.

Djokovic, disconforme

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking mundial de la ATP, consideró ayer que las reglas que se deberían respetar para poder disputar el US Open en agosto “son extremas” y “muy rigurosas”. “Ayer tuve una conversación telefónica con los líderes del tenis mundial, se habló sobre la temporada y sobre el US Open que está programado para fines de agosto, que no se sabe si se llevará a cabo”, señaló el europeo.

En esa línea, enumeró: “Digamos que no tendríamos acceso a Manhattan, tendríamos que dormir en hoteles en el aeropuerto, hacernos la prueba dos o tres veces por semana. Además, podríamos traer sólo a un hombre al complejo, lo cual es realmente imposible. Todas sus sugerencias son muy rigurosas”. “Puedo entender la necesidad que debido a razones financieras pero veremos qué sucede”, manifestó el balcánico.