Dybala está feliz por el retorno del fútbol en Italia

El delantero cordobés Paulo Dybala expresó ayer su alegría por el inminente retorno del fútbol en Italia, luego de un largo período de parate que incluyó su recuperación de coronavirus.

"Tuve el Covid-19 más tiempo de lo que hubiese esperado. Por suerte estoy bien, me siento mucho mejor y ya curado al ciento por ciento", expresó Dybala en una entrevista que concedió a medios italianos tras participar de un evento de deportes electrónicos a beneficio.

"Ahora estoy feliz de poder haber vuelto a entrenar y de pronto poder hacer lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol", agregó el cordobés, que en el juego Fifa 20 derrotó al jugador de Tottenham Dele Alli.

Luego de casi 50 días infectado, Dybala superó el coronavirus y ya está listo para el reinicio del fútbol en Italia que se dará el próximo viernes 12, cuando Juventus reciba a Milan por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Italia.

Diez días después el equipo de Turín reiniciará el camino hacia el "scudetto" en una Serie A que lo tiene como líder con un punto sobre Lazio.

"Será lindo porque habrá muchos partidos seguidos. Los amantes de este hermoso deporte vamos a tener todos los días un partido diferente", celebró el exInstituto de 26 años.

Por su parte, Roberto D´Aversa, entrenador del Parma, reveló que también él, como su colega de Atalanta, Gian Piero Gasperini, contrajo coronavirus, algo que confirmó en los últimos días.

"Puedo confirmar que tuve coronavirus porque así lo establecieron los controles serológicos a los que fuimos sometidos en los últimos días", contó D´Aversa en un reportaje con Parma Today.

El director técnico precisó que tuvo fiebre después del partido contra Spal disputado el 8 de marzo por la fecha 26 de la Serie A, y agregó que tuvo miedo pero no por él, sino por sus afectos. "Por mis padres, por mi familia, por mi esposa y por mis hijos", remarcó en declaraciones que también replicó Ansa.

"Nada grave, pero no habiendo hecho los controles entonces, no podíamos establecer si había contraído el coronavirus o no, lo cual fue confirmado en los controles de los últimos días", insistió.

D´Aversa, de 44 años, relató que los "síntomas fueron leves. Tuve 37 grados de fiebre, lo cual me pasa cada año", reconoció.

"La gestión de parte nuestra fue óptima, porque el médico del club me siguió y fuimos responsables al no poner en riesgo a otras personas", destacó D´Aversa. Su colega Gasperini, de 62 años, lo confirmó hace poco más de una semana, aunque el club Atalanta luego salió a desmentirlo.

"La salud primero"

El presidente de la Fifa, Giani Infantino, envió un mensaje a las 211 federaciones miembros de la entidad y les reiteró que frente a la pandemia de coronavirus "la salud es lo primero" y enfatizó que se debe "mantener la salud pública como máxima prioridad". No obstante, el máximo dirigente del fútbol mundial reconoció que "el fútbol sin espectadores no es lo mismo", al tiempo que anunció un plan de ayuda financiera a "todas las partes del fútbol". La Fifa está trabajando en un calendario internacional de partidos, el cual, señaló Infantino, está cerca de tener "una solución equilibrada". A la vista, el evento más importante que tiene la Fifa es el Mundial de Qatar 2022, pero para esa cita algunas de las eliminatorias -en especial las sudamericanas- ni siquiera pudieron comenzar por la aparición de la cuarentena.

Fernández fue contundente

El presidente Alberto Fernández consideró que “no es simple llevar el fútbol a las provincias” para que se reanuden los campeonatos suspendidos por la pandemia de coronavirus, y calificó “como una locura” pensar en que los torneos de AFA puedan jugarse con público. Contundente. “Estamos analizando cuándo volvemos y tenemos esa propuesta de ir a jugar al interior, a las provincias, pero no es algo sencillo. Volver a jugar con público hoy sería una locura”, señaló Fernández en declaraciones a la señal televisiva TyC Sports.

En ese sentido, el Presidente criticó la decisión que tomó esta semana el club Riestra, que milita en la Primera Nacional, y que decidió retornar a los entrenamientos en una franca violación de las normas del aislamiento social. “No vi las imágenes, oí la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadosos, un plantel de fútbol no tiene menos de veinte jugadores. Eso no está bueno, porque además hay un efecto en la actividad deportiva que los médicos señalan”, indicó Fernández.

La entrevista que brindó el mandatario estuvo enfocada principalmente a la problemática del fútbol, el deporte en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La organización de los campeonatos del fútbol argentino y la forma en la cual retornarán a los entrenamientos los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron algunos de los tópicos abordados en la charla que mantuvo el mandatario, hincha de Argentinos Juniors, con periodistas de ese canal. El Presidente manifestó además “respeto y admiración” por el director técnico de River, Marcelo Gallardo, con quien se comunicó para conocer su opinión por la pandemia del coronavirus. Fernández expresó que “el Gobierno sabe que el fútbol es importante para la gente como divertimento y sentimientos”, pero se mostró crítico con los aspectos organizativos. “Creo que debemos pensar qué tipo de fútbol queremos y qué es lo que pretendemos”, dijo respecto al fútbol argentino.

Protocolo en Uruguay

El fútbol uruguayo inició ayer la primera fase del protocolo de regreso a la actividad profesional con test de coronavirus a los jugadores, cuerpos técnicos y funcionarios de Boston River y Cerro. La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó en su cuenta oficial de Twitter la realización de los hisopados de Covid-19 en el estadio Centenario, de Montevideo.

En el vestuario de los árbitros del mítico escenario del primer Mundial de la historia el personal médico extrajo las correspondientes muestras, herméticamente lacradas en tubos de ensayos, para derivarlas al Instituto Pasteur, el lugar donde se procesarán las pruebas. Boston River, dirigido por el exdelantero de River Plate y San Lorenzo, Sebastián Abreu, se dio cita a las 14, y dos horas más tarde arribó el plantel de Cerro. La AUF informó que efectuarán un total de 720 hisopados hasta el 17 de junio. El organismo uruguayo comunicará los resultados a cada uno de los equipos de forma reservada. Las delegaciones de Danubio y Fénix continuarán mañana con el protocolo.

El cronograma completo de testeos a realizar a los planteles es el siguiente. Martes 9: Liverpool (14) y Peñarol (16). Miércoles 10: Progreso (14) y Rentistas (16). Jueves 11: River Plate (14) y Albion (16). Viernes 12: Central (14) y Cerrito (16). Lunes 15: Iasa (14) y Juventud (16). Martes 16: Racing (14) y Rampla Juniors (16). Miércoles 17: Villa Española (14) y Villa Teresa (16).