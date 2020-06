La gran mayoría del país volvería a clases en agosto

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, admitió ayer la posibilidad de que "en agosto" los alumnos regresen a las aulas "en la mayoría del país", pero aclaró que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es "muy prematuro decir cuándo", ante la pandemia del coronavirus.

"En casi todo el país, si se sostienen estos niveles de circulación y la reapertura con el distanciamiento social de muchos sectores del trabajo no tiene un impacto epidemiológico, creo que en agosto en la mayoría del país vamos a poder estar regresando", enfatizó en declaraciones a radio Rivadavia.

En ese marco, el ministro de Educación precisó que "el foco" de los contagios por coronavirus está "en la región Metropolitana, donde es muy prematuro decir cuándo" se podría volver a las clases presenciales.

"Aquí (en el Amba) hay que esperar las próximas dos o tres semanas para ver cómo se comporta la circulación, si empieza a haber una caída en el nivel de contagios va a ser una muy buena noticia para proyectar el regreso a las aulas", resaltó.

Además, indicó que "no" tienen "tanta certeza sobre cuándo" se podrá regresar a las aulas, pero les "gustaría pensar que agosto o septiembre es posible".

"Estamos Preparando los protocolos, teniendo listas las escuelas, capacitando a nuestros docente y estudiantes sobre lo que va a ser el regreso aula", señaló Trotta.

En sintonía, explicó que "va a ser un escuela muy distinta a la de marzo, por lo menos hasta que haya una vacuna contra el Covid- 19", y precisó: "Con todos (los niveles académicos) vamos a tener que reorganizar la propuesta pedagógica del 2020 y articularla con la del 2021".

Consultado sobre los protocolos para abrir las escuelas, respondió: "Está bastante avanzado. La decisión se vincula primero a la salud, lo epidemiológico, pero estamos avanzando en las comisiones que hemos constituido".

"Se están dando pasos firmes, se están construyendo los consensos. Además de los protocolos, la situación la circulación del virus, el hecho de que todos tengamos la tranquilidad al momento de volver a las aulas", detalló.

Por último, afirmó que a partir de los protocolos lograron "disminuir la posibilidad de contagio, y derribar lógicos miedos que toda la sociedad tiene".

"El diálogo y la información es lo que nos permite prepararnos para el regreso a las aulas, que en muchas provincias lo imaginamos con solidez luego de las vacaciones de invierno, según lo que venimos conversando con gobernadores, ministros y sindicatos", concluyó.

Entre las provincias que están planificando regreso escalonado a las aulas, sobre todo en escuelas alejadas son las provincias de Jujuy, Corrientes y Mendoza, cuyos ministros de Educación destacaron este objetivo en un reciente foro para hablar de la actividad en sus provincias.

Villa La Angostura: queja

Vecinos de la localidad de Villa La Angostura denunciaron ayer que durante la visita de Alberto Fernández, la comitiva que lo acompañó no respetó los protocolos de distanciamiento social en medio de la pandemia por coronavirus. El presidente estuvo el sábado acompañado por el gobernador local, Omar Gutiérrez, con quien recorrió las instalaciones de una planta de tratamiento de líquidos cloacales y luego encabezó una conferencia de prensa. Culminados esos compromisos, el presidente se alojó junto a la primera Dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial El Messidor y pudo descansar tras una jornada intensa que previamente lo había tenido como protagonista en la provincia de La Pampa.

Sin embargo, no pudo evitar las quejas de algunos habitantes de Villa La Angostura, que advirtieron que durante la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de esta ciudad, la comitiva presidencial no cumplió con las medidas de prevención sanitarias en el marco de la pandemia por Covid-19. “Hoy se tiró por la borda todo lo que veníamos haciendo desde que empezó la cuarentena. No hubo protocolo, no hubo distanciamiento, más de 20 personas cenando en un restaurante de la avenida, gente hospedada en varios establecimientos. No entiendo la necesidad de hacer esto en este momento”, denunció un usuario de Facebook en la cuenta oficial de la Municipalidad. Otro usuario consideró que ‘todos los que estuvieron ese día esperando al Presidente frente a (el Centro de) Convenciones y a la planta (de tratamiento de líquidos cloacales) tendrían que hacer cuarentena‘.

“Nos exigen la cuarentena, los protocolos y toda esta gente que va y viene como si nada de lugares con casos de contagios”, lanzó un tercero. La preocupación tiene que ver con que en localidades chicas, la capacidad de atención sanitaria es muy baja en comparación con la de grandes centros urbanos, por lo que si el virus comenzara a circular generaría un colapso casi inmediato de los sistemas de salud locales.

Diputados con una agenda cargada

La Cámara de Diputados retomará esta semana su ritmo habitual con una agenda cargada de reuniones de comisión, aunque el foco principal está puesto en lo que suceda con el proyecto para gravar por única vez las grandes fortunas, el cual ya está listó y podría ingresar en los próximos días. La redacción del proyecto ya está “terminada”, según anunció días atrás su autor, el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien junto al jefe del bloque, Máximo Kirchner, idearon este mecanismo etraordinario de recaudación para poder financiar muchas de las políticas de emergencia que está desplegando el Gobierno para compensar la crisis por la pandemia de Covid-19.

El piso de las fortunas que estarán alcanzadas por el nuevo tributo será de 200 millones de pesos, tomando como referencia las declaraciones juradas patrimoniales, y se prevé que abarque a un universo de 12.000 personas físicas. La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Heller, será cabecera del tratamiento, y podrían sumarse otros giros de comisión, aunque no hay fechas precisas sobre el comienzo del debate. La agenda confirmada para la semana que viene tendrá como punto de largada la reunión virtual de la comisión de Defensa Nacional a partir de las 18.