Joven denunció que fue empastillada y violada por un concejal en Santa Clara

Una joven madre residente en Santa Clara, denunció que un concejal de esa localidad, para quien había trabajado políticamente y mantenía una amistad, llegó, en la madrugada del miércoles, a su domicilio acompañado por un efectivo policial a pedirle hielo, y al ver que se encontraba congestionada, le ofreció una pastilla para el resfrío, que le provocó la pérdida de conocimiento y despertó luego de diez horas, tendida en la cama, sin ropa interior y con signos de haber sido abusada sexualmente.

Como continuaba bajo los efectos del supuesto medicamento, fue trasladada por una amiga hasta el hospital Guillermo Paterson, siendo asistida por el médico de guardia, quien certificó que había sido drogada y pese al pedido de la víctima, se negó a efectuarle un análisis para determinar qué clase de sustancia le había suministrado el concejal, ordenando a la enfermera que le coloque suero para limpiar el organismo. La joven regresó a su casa, volvió a quedarse dormida hasta el otro día y despertó sin poder reaccionar bien, sumida en llanto le preguntó al concejal qué es lo que le había dado, qué le hizo y qué había pasado, a lo que contestó que le había dado un tafirol y que no había pasado nada.

Luego de relatar a sus padres lo ocurrido, observaron que había huellas del auto en el fondo de la vivienda y algunos testigos dijeron que efectivamente, que a las 4, vieron el automóvil en el que se desplazaba el concejal en el fondo, que en el interior vieron a dos personas y que el auto se movía. El viernes, se dirigió a la Seccional 28 de Santa Clara y luego junto a su padre, se trasladó hasta San Pedro de Jujuy, para volver a denunciar en la Seccional Novena.

“Hablé con el ayudante fiscal Jarma y me envió para que me revise el médico policial, le dije lo que había pasado y le consulté si veía algún daño en mi cuerpo, me dijo que no había lesiones, que yo estaba drogada, que encontraron una sustancia en mi sangre y en mi orina, refirió, -el sujeto abusó de vos, vos no eras consciente de lo que hacías, no te tomó a la fuerza porque estabas débil, estabas drogada-, luego me hizo un hisopado y estamos aguardando el resultado.

El Tribuno de Jujuy, mantuvo una entrevista con la joven, identificada como Melina O. (28), denotando el lamentable estado emocional por la situación vivida sin que, hasta el momento, haya recibido contención ni apoyo psicológico. Con gran angustia, relató la triste experiencia que le tocó vivir, junto a quien creía que era su amigo desde hace cinco años y para quien trabajó políticamente, el concejal Jonathan C., alias “Jony” quien estaba junto a un efectivo policial de la Seccional 28.