Aspiran a reactivar la Cámara del Comercio

Comerciantes de Perico entienden que es necesaria la reactivación de una Cámara del Comercio, que sería el lugar adecuado para debatir sobre cómo enfrentar el momento delicado que se vive en la economía.

Desde luego, coincidieron en que "hay muchas razones por las que deben encarar en serio el futuro, sin esconder, la gravedad de los problemas que ya existen".

La intención es ayudar y promover las vías de comunicación entre comerciantes que padecen idénticas problemáticas.

El comerciante Fernando Benachio dijo que "es una necesidad grande de todos los comerciantes, agruparse y más que nada captar información de créditos que salen para el comerciante pequeño y no le llega la comunicación, entonces también queremos brindar asesoramiento a aquel comerciante que no tiene todavía su equipo de trabajo con contador, etc.".

Es tiempo de cuidar lo que se tiene y fomentar conciencia de que juntos todo puede ser sostenible e inclusivo, como reducir las tensiones comerciales y como reforzar la confianza de que hay que salir a flote. Los pequeños comerciantes de la ciudad de Perico entienden que se vive un panorama económico cambiante y que se requiere inexorablemente de la aplicación de políticas adecuadas acordes al momento mundial.

Ingenio y creatividad

Si bien es tiempo de incertidumbre y solidaridad, también es de ingenio y creatividad, y de esto saben mucho los comerciantes periqueños, que en los últimos años han sabido responder con mucho esfuerzo y sacrificio, creando en el lugar su propia oferta y demanda, traducidas en grandes centros comerciales como lo son las ferias y mercados más buscados en el norte del país.

Finalmente, Benachio manifestó que "en el proyecto también está Sebastián Farfán, otro reconocido comerciante de la zona, con quien estamos decididos a reactivar la tradicional Cámara Unión de Comercio, Producción e Industria de Perico, tenemos personería jurídica y lo integramos jóvenes emprendedores y comerciantes de familias de más de 45 años en el rubro, ahora vamos a formalizar el lugar de trabajo y así ponernos al servicio de todos los periqueños".

.