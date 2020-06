El músico Adrián Carrazana estrenó videoclip

PURMAMARCA. Aprovechando la cuarentena para poder realizar el trabajo de edición, el músico Adrián Carrazana estrenó su nuevo videoclip denominado "Huajra", tema de autoría de Atahualpa Yupanqui, con arreglos de quenas y sikus que se fusionan con imágenes para describir el maravilloso paisaje natural de este paraje de la localidad de Tumbaya.

La grabación la realizó a principios del mes de febrero, trasladándose hacia Huajra, un bello lugar ubicado sobre la ruta nacional Nº 9, aproximadamente a 50 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El videoclip se puede ver por YouTube.

Adrián Carrazana es docente de música y hace 15 años se destaca como músico solista impulsando proyectos autogestivos. No solo escribe y compone sus temas, sino que incursiona en el folclore con producción audiovisual de manera unipersonal, capacitándose y grabando de una manera intuitiva.

De esta manera se trasladó hacia los bellos paisajes de Huajra antes de carnaval para grabar un tema de autoría de uno de sus grandes referentes musicales como lo es Atahualpa Yupanqui. "La primera vez que viajé a la Quebrada me impresioné con los cerros de Huajra, hasta el día de hoy cuando voy camino a la escuela los veo. Luego escuchando la música de Atahualpa descubrí que había compuesto un tema para este paraje que fue registrado en Sadaic en el año 1941", expresó.

La característica geográfica de este sitio es el fuerte cambio de paisaje dado por el ensanchamiento de la playa del río Grande permitiendo una mayor visibilidad. Viniendo desde el sur por ruta 9 se llega al primer mirador, desde allí se puede observar a mano izquierda los cerros de La Esquina de Huajra. Y a la derecha cruzando el río Grande, la quebrada hacia Punta Corral, de gran significado religioso por la celebración de Semana Santa.

Posteriormente Carrazana realizó una investigación del lugar descubriendo su valor arqueológico. Estudios realizados en este territorio revelan que fue ocupado desde los años del 1400 por una población originaria sedentaria y agricultora. Además, es importante destacar la riqueza de la memoria popular de algunos habitantes del lugar, quienes cuentan que el mismo San Francisco Solano, sacerdote franciscano español, que misionó desde el Perú por 1589, anduvo por esos lugares en donde levantó una reducción, que con el paso del tiempo fue arrasada por las crecidas del río.

Todo ello lo conmovió y lo inspiró para grabar este tema musical, aprovechando la cuarentena para realizar la edición del video que tiene una duración de tres minutos y medio y que puede verse ingresando al canal de YouTube del músico: Adrián Carrazana.

Sobre el músico

Adrián Carrazana grabó en este último tiempo otros temas propios con producción audiovisual como "Zamba del baqueano", "Si llega a ser tucumana" de "Cuchi" Leguizamón, donde agregó paisajes de los valles calchaquíes.

"El lenguaje audiovisual me llama la atención y siempre me gustó, por eso me autocapacito y grabo solo los videos, es decir me autogestiono, de manera unipersonal. Es una forma de autoexplotarse a uno mismo, en el buen sentido", sostuvo.