Fernández anunció la intervención de cerealera

El presidente Alberto Fernández anunció en la jornada de ayer la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos.

El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos, dijo que con esta decisión la Argentina está "dando un paso hacia la soberanía alimentaria".

El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las que propició el plan.

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario".

Fernández anunció la firma del DNU con la intervención de la empresa y a la vez anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de Ley de Expropiación de Vicentin para "declararla de utilidad pública".

"Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria", afirmó el mandatario al describir "un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión".

Fernández señaló que la decisión busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo Ceo de la petrolera nacional, Sergio Affronti, quien se encontraba presente al momento del anuncio.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (Bice), con $ 5 millones.

“Hay una decisión de asistir a todas las familias”

La directora de la Anses, Fernanda Raverta, afirmó ayer que “hay una decisión política” del presidente Alberto Fernández de “llegar con los 10.000 pesos a todas las familias argentinas que no cuentan con un ingreso formal”. Raverta destacó el esfuerzo del Estado nacional para “asistir a 9 millones de personas” que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y remarcó que los beneficiarios de esa ayuda pertenecen a sectores sociales que ya “estaban mal por un modelo económico que generó mucha pobreza” durante el macrismo y que ahora “su situación se agravó por la pandemia de coronavirus”.

“La cuarentena profundizó una situación muy compleja en términos económicos y sociales que traíamos los argentinos, producto de lo mal que estábamos viviendo por un modelo económico que generó mucha pobreza y desocupación”, sostuvo. Raverta destacó que “son 9 millones los y las argentinas que están recibiendo el primer desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los que van a recibir el segundo desembolso sin necesidad de reinscribirse”, planteando que desde la Anses apuntan “a acelerar los pagos pero, fundamentalmente, a construir un cronograma de pago inteligente, donde no se deje de lado los cuidados sanitarios”. La funcionaria, por otra parte, resaltó la importancia de varias oficinas del organismo que ya abrieron sus puertas para la atención al público con turnos.

“Sabemos que nuestra tarea es esencial pero dejamos la decisión de abrir a las y los trabajadores y estamos orgullosos de que hoy estén dando respuestas a la vecina o vecino, porque además del IFE tenemos muchos programas, porque somos organismo liquidador”, puntualizó. Agregó que trabajan en “construir la idea llevar adelante programas coordinados entre el ministerio y las jurisdicciones, ser más inteligentes y poder acompañar mejor a los beneficiarios en este proceso”. Agregó que por esa razón con Afip firmaron el convenio de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP) y con el Pami el programa por los bolsones de comida para 560 mil jubilados, “quienes de esta manera pudieron acceder a la suma de 1.500 o 1.600 pesos para la compra de alimento y mejorar la situación que estaban atravesando”, concluyó. También adelantó que en esa provincia el IFE alcanzará a 330.000 personas, que recibirán el pago del segundo desembolso de 10.000 pesos que hará el gobierno.

Detalló que los pagos se iniciarán según la terminación del DNI, luego será a través del CBU y finalmente con quienes no estén bancarizados “para que puedan iniciar el trámite y así luego acceder a otros derechos”. En diálogo con el canal desde la Casa Rosada, Raverta llamó también “a desacoplar el grado de desigualdad que viven hoy los argentinos y argentinas en cuanto a quienes acceden a la jubilación mínima y a la máxima” y juzgó que “hay que construir una fórmula para generar un menor grado de desigualdad”.

Pago de alquileres

El 49% de los inquilinos de todo el país tiene problemas para pagar el total del alquiler de junio, de acuerdo con un relevamiento realizado por la organización Inquilinos Agrupados (IA). Este porcentaje es diez puntos menor que el relevado el mes pasado, debido a que la apertura de la cuarentena en varias provincias del país, indicó la entidad. Del relevamiento -que comprendió a 3.000 inquilinas e inquilinos de todo el país- surgió que un 68% tiene menos ingresos o dejó de percibirlos en el mes de mayo, mientras que el 67% dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar. “A lo largo de las últimas tres encuestas nacionales, podemos ver que los efectos de la pandemia persisten y seguirán persistiendo, y, por ende, afectarán a la economía de inquilinas e inquilinos”, señaló la IA. Por otro lado el Senado se apresta a avanzar en una nueva ley.