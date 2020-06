Polémica por la extensión del horario en los comercios

Los trabajadores aseguran que afecta su calidad de vida, que gastan más y que no tienen transporte.Empresarios indicaron que la siesta es un horario en donde no hay actividad y ven positiva la ampliación hasta las 21.

Esta etapa de la flexibilización de cuarentena vino acompañada de la extensión de horario de atención para el comercio. La medida fue anunciada el domingo por el Comité Operativo de Emergencia y desató el malestar de los trabajadores mercantiles.

Los trabajadores habían logrado hace pocas semanas implementar el horario corrido, buscando una mejor calidad de vida para sus familias, por lo que rechazaron la medida "inconsulta" de volver al horario "normal", según indicó el sindicato.

El Centro de Empleado de Comercio comunicó que desde esa organización sindical no se había "firmado ni acordado" la adhesión a la ampliación de horario de atención al público en los comercios de la provincia.

"Es una cuestión económica para los empleados que se evitan de pagar dos pasajes de colectivo, y redunda también en una mejor calidad de vida para los empleados que pueden organizar mejor sus horarios", dijo el gremio sobre el horario corrido.

En un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy, la mayoría de los jujeños consultados indicaron que estaban de acuerdo con el horario corrido. Aproximadamente 7 de cada diez personas indicaron que era cómodo poder ir al centro y realizar las compras y trámites al mismo tiempo. Las expresiones fueron: "la mañana te alcanza más"; "hacés todo una sola vez y te volvés a la casa"; "a los del interior, nos permite realizar todo y volvernos a almorzar, aunque tarde, pero en nuestras casas" y "ya nos estábamos acostumbrando".

También se consultó a algunos comerciantes, quienes aseguraron que lo ideal es que todos los comercios se pongan de acuerdo y cumplan con los horarios, ya sea corrido o cortado y extendido. "Con el horario corrido había algunos que lo hacían y otro que no; entonces los clientes no saben en qué horario les conviene salir y eso terminaba perjudicándonos a todos", señalaron.

Miguel Mamaní, titular del CEC, relató que al principio, con el horario comercial reducido, los trabajadores tenían menos tiempo para ir a almorzar y volver, por lo que se impulsó el horario corrido, y que el viernes pasado se acordó que se conformaría una "mesa de diálogo" para analizar, debatir y realizar aportes sobre el horario corrido, que permitan consensuar una modalidad que concuerde con las realidades de cada sector.

"Lamentablemente eso no sucedió, no nos consultaron y anoche (por el domingo) anunciaron el horario extendido. Hoy sabemos que se extendió hasta las 21", lamentó.

El dirigente dijo que es lo único que se sabe, es que es hasta las 21 y que será el comercio el que decida si hace horario corrido hasta las 21 o vuelve al horario cortado en las condiciones anteriores a la cuarentena. Ante este panorama dijo que también es necesario rever el funcionamiento del transporte público de pasajeros, dado que a las 21 no hay servicio o hay muy pocas frecuencias.

“Vemos con beneplácito la extensión”

Luis Alonso, de la Unión de Empresarios de Jujuy, en diálogo con los medios indicó que la extensión del horario comercial fue una medida que la entidad solicitó junto a la Cámara de Comercio de Jujuy, entendiendo que será beneficiosa para los comerciantes y teniendo en cuenta que en el horario de la siesta la demanda comercial es casi nula en la provincia, por costumbres que ya están arraigadas.

“Vemos con beneplácito la extensión del horario comercial, ya que esto permitirá que los comercios elijan el horario en que les resulta más conveniente”, dijo el referente. Indicó que hay una realidad en Jujuy que implica que el movimiento en el horario de la siesta sea caso nulo. “Creemos que es positivo que cada comerciante pueda elegir el horario en el que quiere trabajar”, apuntó. Por otro lado, señaló que con el cierre a las 18 o 19 había mucho temor en los comerciantes de que las ventas se trasladen a otros sectores, como las ferias o los vendedores informales, que suelen trabajar hasta más tarde.

La opinión

“Si se piensa desde lo humano, indudablemente conviene el horario corrido. Si el gobernador indica que el horario debe ser corrido y lo cumplen todos los comerciantes va estar todo bien, pero si cada uno hace lo que quiere los clientes no saben en qué horario les conviene salir”.

“Me parece mejor el horario corrido, porque la gente que viene del interior cuando llega se hace las 12 y hay que quedarse a comer y gastar en un restaurant. En cambio si hay horario extendido, podés hacer trámites, compras y una vez que terminaste volvés a la casa sin gastar tanto en la estadía”.

“A mi me parece que el horario corrido es positivo, porque no sólo tenemos que pensar como cliente sino también en los trabajadores. Ya nos estábamos acostumbrando, a tantas cosas nuevas y ésta era una más que me parece que está buena, sobre todo en este momento que tenemos que cuidarnos todos”.

“Yo creo que el horario corrido es mejor. Y vuelve el cortado se complica porque generalmente uno tarda mucho más que el tiempo que brinda la mañana para hacer todo lo necesario. En cambio con el horario corrido te quedabas hasta las 14 y ya podías hacer todo”.