Camionero atropelló y mató a un niño de 4 años

Cerca del mediodía del pasado lunes una tragedia enlutó a una familia de la localidad de Las Pampitas cuando el conductor de un pesado camión atropelló a un niño de 4 años quien habría perdido la vida camino al hospital de ciudad Perico.

El lamentable episodio ocurrió en una calle del barrio La Florida de la mencionada localidad, cuando una mujer mandó a su hija de 9 años para que adquiriera unas golosinas para ella y su hermano de 4 años.

Los niños habían salido unos minutos antes del domicilio con dirección al local comercial, cuando repentinamente se escucharon gritos y pedidos de auxilios por parte de la madre de los menores, que de acuerdo a la declaración brindada en la Brigada de Investigaciones perteneciente a la Unidad Regional Nº 6 de Perico.

Fuentes policiales informaron que el chofer de un camión marca Mercedes-Benz de 35 años, de nacionalidad boliviana y vecino de la familia, al momento del hecho se encontraba acompañado de una persona de 24 años, tomó al niño y con la premura del caso se dirigió al hospital "Arturo Zabala", donde entregó el cuerpo del niño al personal de guardia del establecimiento.

En un primer momento esta persona se habría ausentado del lugar retornando posteriormente cerca de las 13.30 para ponerse a disposición de la Justicia y tomando conocimiento de que el niño había fallecid

Sobre los hechos

No trascendieron detalles del siniestro pero según se supo, el chofer no se habría fijado en la presencia del niño quien además por poco no atropella a los dos hermanitos, luego de eso se dirigió al nosocomio periqueño con el cuerpo del menor donde los profesionales indicaron que la víctima al ingresar a la guardia se encontraba sin signos vitales.

En la guardia le diagnosticaron un fuerte golpe en la cabeza y la causa de la muerte se produjo como consecuencia de sufrir un traumatismo encéfalo craneano grave.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación Leonardo Zazali dispuso que el ayudante del camionero quede en libertad, en tanto el conductor fue imputado por "homicidio culposo agravado por conducción negligente".