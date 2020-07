Incipiente descenso semanal de los contagios

Autoridades sanitarias chilenas se refirieron nuevamente a una "incipiente mejoría" respecto de la propagación del coronavirus en el país, tras reportar menos de 3.400 nuevos casos durante las últimas 24 horas, un dato positivo que, sin embargo contrasta con la muerte de otras 113 personas que acerca la cifra total de decesos a las 5.700.

"Se mantiene la incipiente mejoría a nivel país. Tenemos un 18% de menos casos nuevos en los últimos siete días y 16% menos de nuevos casos en relación a los últimos 14 días", detalló el ministro de Salud, Enrique Paris, desde el Palacio de La Moneda.

La máxima autoridad sanitaria señaló que la positividad en los exámenes PCR, para detectar la enfermedad, ha decrecido al 25%, luego de efectuarse 13.349 pruebas durante las últimas 24 horas (1.109.792 en total).

En la habitual presentación del informe diario, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que el país registró 3.394 casos nuevos, para alcanzar un total de 279.393 casos.

Chile reportó 113 nuevos fallecidos por coronavirus, para un total de 5.688 víctimas fatales.

De los contagios totales, Daza afirmó que 32.674 son casos activos, mientras que 241.229 pacientes están recuperados.

Asimismo Daza informó que 2.106 pacientes están hospitalizados bajo cuidados intensivos, con 1.758 conectados a ventilación mecánica y 398 en estado crítico.

Durante la presentación del balance, el ministro Paris fue consultado respecto al presidente Sebastián Piñera, quien habría sido sorprendido comprando en una vinoteca pese a las restricciones sanitarias que hay en el país por la pandemia, y la autoridad se negó a volver a referirse al tema, y señaló que ya había respondido a radio Futuro.

Allí, el titular de Salud indicó que "a lo mejor el presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir, yo creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad".

Paris había comentado que el mandatario expresó "que no lo volvería a hacer".

"Él tiene la posibilidad o autorización de circular, porque es la máxima autoridad del país. La Constitución lo autoriza, incluso en Estado de Excepción. Pero también piensa en la gente que cómo no va a tener derecho de comprar un poco de queso, de pan o de vino", argument

Sin embargo Paris manifestó que Piñera debe dar el ejemplo y dijo que "como se dice, el rey o la máxima autoridad en este caso, debe dar el ejemplo", aunque aclaró que el jefe de Estado "no contravino ninguna norma" al asistir a una tienda especializada en vinos, ya que "su desplazamiento no está limitado a un Estado de Excepción".

La autoridad sanitaria también fue consultada por el estado del senador oficialista Manuel José Ossandón, quien habría dado positivo por Covid-19 por segunda vez, quien llamó a la tranquilidad a la ciudadanía, aunque no descartó que sea posible.

"Llamamos a la tranquilidad a la ciudadanía. He conversado con infectólogos y la situación del senador Ossandón se trataría de un caso poco frecuente", dijo Paris, y argumentó que el "coronavirus genera anticuerpos. Es variable, unos tiene más capacidad que otros para producir".

Ossandón, quien dio positivo el 18 de mayo, manifestó su preocupación el lunes a través de una declaración pública emitida en Twitter, donde explica que se encuentra bajo observación ante la posibilidad de haberse contagiado nuevamente.

El ministro de Salud insistió en que de momento no hay datos de otras personas con reincidencia, y señaló que "de ser así sería inédito y digno de una publicación científica"

Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Ecuador tiene una tasa de contagio mayor a la que informa

La tasa de contagios de coronavirus en Ecuador es mayor a la informada oficialmente por el Ministerio de Salud, reveló un estudio del Imperial College London que fue publicado ayer por el diario local El Comercio, mientras las autoridades avanzan en una reapertura nacional con la vuelta al trabajo de miles de empleados públicos y amplían los controles solo en Quito. Ecuador registró ayer 677 nuevos casos más que el día anterior y en total, desde el inicio de la pandemia, suma 56.342 nuevos contagios, según un comunicado del Ministerio de Salud Pública. En tanto, los fallecidos ascendieron a 7.598, aunque extraoficialmente se habla de entre 17.500 y 20.000.

Hay más de 10.000 muertes que el gobierno no registra porque sucedieron en Guayaquil, en los primeros momentos de la pandemia, cuando no tenían los medios para confirmar si eran muertes por Covid-19. Pese a los datos oficiales, el informe del Imperial College London publicado el viernes señala que en Ecuador 10 personas con Covid-19 pueden infectar a otras 14. Es decir que la tasa de contagio efectivo (Rt) es de 1,46 y no de 0,76, como informó el Ministerio de Salud la semana pasada.

Si bien la cifra muestra una tendencia a la baja en los contagios, no hace referencia a un valor específico en Quito y difiere de la realidad que se palpa en sus calles así como de las cifras brindadas por el gobierno. Actualmente, la provincia de Guayas encabeza los contagios con 15.012, un 31,7% del total de positivos históricos, y secunda Pichincha, con Quito como cabecera, alcanza los 7.220 y representa el 15,2% de los casos. A Guayas y Pichincha, le siguen Manabí con 4.445, Los Ríos con 2.269, Esmeraldas con 2.084, El Oro con 2.022, Santo Domingo de los Tsáchilas con 1.997, Azuay con 1.762, Cotopaxi con 1.092 y Tungurahua con 1.022. Desde que principios de junio, las autoridades nacionales rebajaron el alerta de rojo a amarillo para reactivar la economía pero el número de casos empezó a subir e hizo que se colapsaran las unidades de terapia intensiva.

El lunes, el presidente Lenín Moreno llamó a la población a respetar las pautas de seguridad en un discurso en el que anunció controles adicionales para Quito. Las medidas estarán centradas en cuatro áreas: el centro de la capital y los barrios de Panecillo, Chilibulo y la Ecuatoriana. Además, señaló que en los primeros 15 días de junio, la policía impidió 1.200 reuniones sociales y multó a 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. En ese sentido, instó a los ecuatorianos a seguir usando el tapa boca y nariz, mantener la distancia social y lavarse las manos en todo momento.