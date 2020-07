Laberintos Humanos: El papel

El comisario Pierro nos contó que el policía de la puerta del cajero automático le respondió a Pantolón Bermiño que no era el primer hombre que decía haber conversado con esa muchacha de ojos bellos y expresivos que lo seguía en la fila. Pero detrás suyo sólo estaba esa señora, le dijo sin opinar sobre la diferencia que había entre una y otra.

Pantolón saludó decepcionado a la mujer, y mientras miraba aquí y allá porque no había perdido la esperanza de volver a ver a esa muchacha, escuchó que el policía le sugería que buscara en sus bolsillos. ¿Por qué?, le preguntó el padrecito al comisario, ¿no nos dijo que no se trataba de un robo? Tal cual, dijo Pierro, porque Pantolón encontró un papel en blanco. Un papel de diez por diez en el que no había nada escrito y, estaba seguro, tampoco lo tenía antes en el bolsillo. ¿No ve?, le dijo el policía, a todos les pasa lo mismo.

Todos dicen haber tenido una charla de lo más agradable con ella, de quien todos recuerdan sus ojos, y todos encuentran ese mismo papel en sus bolsillos cuando salen y ella ya no está. Usted disculpe, le dijo Pantolón Bermiño ensimismado en su sensación de extrañeza y siguió su camino, tenía cosas que hacer antes de regresar a su casa para respetar la cuarentena, y entró a la panadería cuando le llegó el turno. Había una larga fila en la puerta y, adentro, un solo cliente. Pantolón vio cómo el otro sacaba los billetes del bolsillo para pagar, y cómo entre los billetes había un papel igual al suyo, cuadradito y sin nada escrito en él.