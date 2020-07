Piden “un poco más” de esfuerzo a los chaqueños

El presidente Alberto Fernández respaldó ayer a la provincia de Chaco que, junto con el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, que inician hoy una fase de mayores restricciones a la circulación, al tiempo que les pidió “un poco más de esfuerzo” a los chaqueños para sostener el aislamiento social y frenar los contagios. “Hay que atender todos los casos porque todos reclaman atención; cada uno con su peculiaridad. Lo que no podemos es descuidar” el avance de la pandemia, señaló Fernández, tras escuchar el informe de situación del gobernador Jorge Capitanich, con quien ayer mantuvo una videoconferencia.

Chaco registra 1.961 contagios de Covid-19 y 96 fallecidos, lo que coloca a la provincia en el mismo nivel de alerta que el Amba y una zona de Río Negro y otra de Neuquén, frente al resto del país (85 por ciento) que no registra casos y transita desde el 7 de junio la etapa de distanciamiento social en vez de aislamiento obligatorio. Por ese motivo, a diferencia del 85 por ciento del país que de a poco va retomando actividades, estas áreas comenzarán mañana a implementar medidas aún más restrictivas que las tomadas en las últimas etapas de la cuarentena, sobre todo en los medios de transporte que sólo podrán ser utilizados por trabajadores esenciales con sus permisos.

“La experiencia me dice que hay que tener un poco de miedo a la cuarentena inteligente, porque es dejar alguna parte de la sociedad en libertad de acción como si a ellos el riesgo no les tocara”, dijo Fernández respecto a otras modalidades como las aplicadas en Chile y Suecia, donde se deja a parte de la sociedad en libertad de acción y que, a su juicio, “no frena la circulación del virus”, que es lo que se requiere para evitar contagios. Agregó que “el virus no diferencia entre inteligentes y menos inteligentes, buenos y malos, peronistas y radicales, ataca a todos por igual”, dijo el jefe de Estado, desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García.

Del otro lado de la pantalla, Capitanich hizo un informe de la situación en su provincia, acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Viazzotti, y la ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez, además de funcionarios de la cartera de Salud de la Nación que viajaron especialmente a la provincia a pedido del Presidente. Para superar las dificultades en la provincia, el gobernador pidió al Presidente el envío de profesionales de la salud y de efectivos de seguridad.

“Necesitamos más terapistas, más médicos clínicos que nos ayuden, más médicos especializados y otros profesionales de la salud con el objeto de mejorar la situación de casos críticos de la enfermedad y en áreas críticas del territorio, como son El Sauzalito y Presidencia Roque Sáenz Peña”, precisó. Dijo que el aporte adicional de efectivos de Gendarmería, en particular, se sumará a las actividades que ya realiza el Ejército Argentino para “ayudar en logística y operaciones” y “potenciar el cumplimiento de la cuarentena”, sobre todo en esta nueva fase de mayores restricciones que comienza hoy. “Con mejor atención médica, con mejor capacidad de fuerzas de seguridad y mejor regulación inteligente de la pandemia vamos a poder trazar un horizonte de salida para habilitar en forma progresiva actividades pero resguardando la conducta social”, dijo Capitanich.