Purmamarca, nuevamente golpeada en el sector turístico

Con el retorno a fase 1 en toda la provincia, la bella localidad de Purmamarca nuevamente se ve afectada en la economía local debido a que la mayoría de los vecinos percibía sus ingresos en base a la actividad turística, hoy golpeada por la pandemia.

El 22 de mayo se dio apertura al programa "Jujuy para los jujeños", lo que significó un pequeño alivio tras 2 meses de inactividad en el sector turístico. Durante un mes el pueblo purmamarqueño recibió gran cantidad de visitas, situación que fue mejorando en los fines de semana, ya que el resto de los días el movimiento era nulo.

El último fin de semana que se pudo disfrutar del programa, Purmamarca recibió a cerca de 4.500 jujeños, remontando levemente los ingresos que se destinaron para poder costear mínimamente los gastos de alquiler y sueldos en el caso de los establecimientos hoteleros y gastronómicos, en el caso de remises para poder pagar cuotas de vehículos o reparar los mismos y en el caso de feriantes para pagar la mercadería o adquirir más artesanías.

Con la aparición de nuevos casos positivos de Covid-19, el Comité Operativo de Emergencia (COE) anunció el 19 de junio el retorno a la fase 1 en toda la provincia y con ello, priorizando el cuidado de la salud de todos los jujeños, se paralizó nuevamente la actividad turística en el pueblo purmamarqueño y en todo Jujuy. La cuarentena se extendió por 7 días más a partir de este lunes lo que también agrava la situación.

Sector gastronómico

"Veníamos de realizar una remodelación en el local desde diciembre y comenzamos a trabajar desde la segunda semana de carnaval, estábamos trabajando bien para poder recuperar la inversión, pero recuerdo que un jueves cerramos para descansar ese día y después nos enteramos de la cuarentena obligatoria en el país por lo que tuvimos que cerrar todo por varias semanas", sostuvo Enrique Martínez, encargado de un restaurante del pueblo.

Agregó que "luego pudimos abrir para hacer deliverys al mediodía y de noche, cuando se abrió el turismo para los jujeños también pudimos trabajar y se vio un poco de movimiento porque hicimos promociones, bajamos los precios pero no la calidad de nuestros platos, teníamos por ejemplo una napolitana antes a $ 550 y la bajamos a $ 450 para 3 personas, vendíamos menú para el almuerzo económicos a $ 180 con plato principal, sopa y postre. Esos ingresos nos servían al menos para pagar los impuestos, gas, luz y los sueldos, es decir para mantenernos y no para sacar ganancias".

Ahora se enfrentan a una nueva situación, "con la fase 1 se nos autorizó desde el municipio a hacer deliverys sólo por la noche de 8 a 24, comenzamos a hacer desde el viernes pero no nos fue bien, el viernes tuvimos 3 pedidos, el sábado también 3 y el domingo nada, por lo que ahora no sabemos si vamos a poder seguir adelante con esta situación, si cerramos o no. Es por eso que le solicitamos al Coem de Purmamarca poder hacer también los deliverys al mediodía, ya que teníamos más pedidos al almuerzo, por supuesto cumpliendo todos los protocolos".

Guías de turismo

Fabricio Suruguay, guía turístico local, indicó que "si bien se anunciaron subsidios a nivel nacional y provincial para guías, aún no pudimos acceder a los mismos. Con el programa Jujuy para los jujeños, tuvimos un poco de ingresos pero no lo suficiente para poder costear los gastos".