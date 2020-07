"El que apuesta a Argentina, pierde", el video de un empresario que se hizo viral

Bajo el concepto, “El que apuesta al país, pierde” un empresario grabó un descargo manifestando su bronca por todas las trabas que pone el gobierno a quienes quieren invertir en Argentina.

Che, les voy a contar una situación normal. Una situación normal, en Argentina, de cualquier tipo que quiere progresar o quiere seguir apostando al país y avanzar con su negocio. Armé una distribuidora de insumos, ¿si? Insumos médicos: alcohol, alcohol en gel, sanitizantes. Todo lo que hoy se necesita, realmente. Invertí guita, ¿no? Por supuesto porque si no no se puede trabajar si uno no invierte plata”, contó al comienzo de la grabación Sebastián Van Orton.

"Tuvimos un crecimiento: de monotributista pasamos a responsable inscripto y armamos una sociedad. 90 días después, el banco me pide: de dónde saqué los fondos, facturas que acrediten el movimiento de plata, respaldo de la guita que pasó por el banco, de dónde saqué los cheques, por qué deposité ‘x’ cantidad de guita", explicó.

El empresario narró que su contador le detalló que debía “pagar 140 lucas de ingresos brutos y 400 mil mangos de IVA”. E indicó: “A todo esto falta Ganancias, a fin de año. Supuestamente por la guita que yo voy a facturar, bruta, o sea que entiende el país que a mí me tiene que dar una ganancia de la c… de la madre para que yo pueda pagar el 35% de todo el bruto y que a mí me quede algo. ¿Entonces la moraleja de todo esto cuál es? Que el que apuesta al país pierde, que el que se queda acá pierde, que pareciera que está penalizado el querer generar dinero y ahorrar”.

“Acá el que genera plata pierde y está penalizado. El que quiere ahorrar, está penalizado. ¿Quién mierda va a confiar en la Argentina? Si cada persona que tiene que venir acá a poner guita le ponen todas estas trabas que me están poniendo a mí y a cada pelotudo que está del otro lado viendo lo que estoy diciendo yo”, manifestó en el video que fue compartido en redes sociales.

“Y el Gobierno creo que lo que no entiende es que cuando se termine la gente como vos, como yo, que aporta plata acá, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, que genera tráfico de guita legal, ¿sí? Porque yo compro un insumo, en 10, lo vendo en 11 y me tengo que quedar con un peso. Pero si de ese peso que me quedo me cobran el 1,2% del Impuesto al Cheque, del día que compro, Ganancias, IVA, impuesto a esto, impuesto a lo otro, ¿cuánto me queda a mí? Y encima tengo que estar diciendo cómo carajo hice para generar plata. Porque el banco me aprieta y me dice: “¿Pero vos cómo es que de monotributista pasaste a inscripto? ¿Y cómo hiciste para cobrar...?”. No, hay algo que está mal acá, gente”, dijo el hombre.

Con correr del video también le dedicó unas palabras a Alberto Fernández. “Señor Presidente, con todo respeto, no lo voté. Porque estaba con todas las otras lacras. Si hubiese estado solo tal vez lo votaba, pero con todas las otras lacras atrás no lo voté. Ni lo voy a volver a votar. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué cree que va a pasar acá? Yo entiendo que te chupa un huevo porque cuatro años en el futuro esto está cada vez más enterrado, cada vez más hecho mierda. Se chorearon lo que se chorearon y cada uno ‘taza taza’ y esto queda destruido. Y con cada gobierno que viene, sistemática y en repetidas oportunidades, vuelve a pasar lo mismo”.

“Digo, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya a la mierda? Vos, que tenés una pyme, con dos dedos de frente, digas ‘qué carajo estoy haciendo acá, me junto 10 mil dólares y me voy a laburar a una bacha en españa porque voy a estar más tranquilo, no sé si me voy a hacer rico pero voy a estar más tranquilo'. No tengo la persecución de que si genero plata tengo que explicar de dónde mierda la saco. Pagar 750 mil impuestos y laburar para nadie, sólo para el Estado”, manifestó.

Y continuó: “¿Qué va a pasar cuando Argentina tenga el 70% de gente con planes? Porque un cliente mío me dijo que la mina a la que le vende insumos de perfumería y boludeces, tiene un kiosquito en Guillón, en la loma del orto, y gana 140 lucas con los planes, aparte del kiosquito. Porque cobra el IFE, cobra porque tiene 15 pibes, cobra por esto… Y a ella no le pregunta nadie de dónde mierda saca la plata. Porque se la regala el Estado”.

“Entonces yo me siento un pelotudo, porque tengo que romperme el orto acá arriba, 12, 14, 15 ó 16 horas, estresarme, gastar coronaria -como decía mi viejo- al pedo- ¿Para qué? Para darle explicaciones al Estado de cómo carajo genero plata, cuando el Estado con mi plata mantiene a esos vagos de mierda. Entonces vuelvo al escenario anterior: cuando todos nosotros nos vayamos a la mierda de acá, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿De dónde carajo va a sacar el Estado plata para mantener vagos?”, expresó el empresario.

Sobre el final, completó: “Porque acá está penalizado generar guita, querer crecer, querer desarrollarte económica y profesionalmente. Pero está premiado el vago. El que no hace una mierda y le dicen ‘flaco yo te mantengo, pobrecito’. Pobrecito las pelotas, flaco. Vos no tenés que darle un pescado a alguien que tiene hambre, vos le tenés que enseñar a pescar. Esa es la manera en la que un país avance”.