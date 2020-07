Aumentan los anuncios de despidos en empresas y fábricas en el Reino Unido

El desempleo en el Reino Unido continuó creciendo en las últimas horas luego de que grandes empresas y fábricas anunciaran nuevos despidos, y pese a que el Banco de Inglaterra sostiene que la economía nacional está en un camino de recuperación más rápido del esperado por la pandemia.



Para el economista en jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane, la economía se está beneficiando de un repunte en la confianza del consumidor desde que comenzó la apertura gradual de la cuarentena, aunque también reconoció que persiste el riesgo de un período prolongado de desempleo.



Según consignó la cadena de televisión Sky News, muchas de las empresas que se encuentran aún bajo el esquema de retención del Gobierno británico, quien se hizo cargo de hasta el 80% de sus salarios, están consultando para aprobar despidos antes de empezar a hacerse cargo de nuevo de toda la planta, incluso los trabajadores suspendidos.



En esa línea, hoy la consultora IHS Market reveló que la pandemia está obligando a los fabricantes británicos a seguir recortando empleos, que cayeron por quinto mes consecutivo.



Aunque la tasa de desempleo disminuyó aún más desde el récord de abril, se mantuvo entre las más pronunciadas registradas en 28 años, según un informe al que accedió Télam.



En el sector de la aviación, por ejemplo, la aerolínea británica Ryanair amenazó hoy con aumentar los recortes de empleos a menos que el personal acuerde un rebaja salarial, luego que en mayo la empresa anunciara que recortaría 3.000 pilotos y puestos de tripulación de cabina.



En declaraciones a la BBC, el CEO Michael O'Leary declaró que algunos de estos recortes podrían evitarse si el personal aceptara salarios más bajos.



"Ya hemos anunciado que unos 3.500 (puestos de trabajo) se perderán, pero estamos involucrados en negociaciones extensas con nuestros pilotos, nuestro equipo de cabina y les estamos pidiendo que todos tomen recortes salariales como alternativa a la pérdida de empleos", aseguró O'Leary.



"Estamos considerando el 20% de los capitanes con salarios más altos y el 5% de los asistentes de vuelo con sueldos más bajos y creemos que si podemos negociar esos recortes salariales por acuerdo, podemos evitar la mayoría aunque no todas las pérdidas de empleo", agregó el empresario, quien anunció que se bajó el sueldo a la mitad.



A su vez, su competidora Easyjet, informó que la compañía aérea con sede en el aeropuerto de Luton inició conversaciones con los sindicatos para recortar hasta 1.900 puestos de trabajo en el Reino Unido, incluyendo más de 700 pilotos, tras el colapso del transporte aéreo debido al coronavirus.



También, la empresa fabricante de aviones Airbus, con sede en Francia, pero que emplea a 13.500 trabajadores en el Reino Unido, anunció hoy que eliminará 1.700 de esos puestos.



Airbus informó que va a recortar 15.000 puestos en todo el mundo y responsabilizó a la "crisis sin precedentes" que enfrenta la industria tras la parálisis global que provocó la pandemia.



Por otro lado, la empresa de correos británica Royal Mail, también anunció el despido de 2.000 trabajadores, mientras que las marca de camisas TM Lewin, dijo que planea eliminar unos 600 puestos de trabajo.



Hoy Upper Crust, la cadena internacional de restaurantes ubicados a lo largo de las rutas, estimó que despedirá a más de la mitad de su personal en el Reino Unido, una cifra equivalente a 5.000 personas.



Asimismo, esta mañana el dueño de las tiendas Topshop Arcadia y Harrods dijo que planeaban recortar hasta 1.180 puestos de trabajo entre ellos, mientras que la famosa tienda de departamentos John Lewis también anunció que quiere reducir el número de locales, lo que implican miles de despidos más.



El aumento dramático del desempleo no es el único efecto económico de la pandemia en el país.



El precio de la vivienda también se vio afectado por primera vez desde 2012. El crecimiento anual del valor de la propiedades entró en territorio negativo, según informó la Sociedad de Construcción Nationwide.



Para Robert Gardner, economista jefe de Nationwide, no es sorprendente que el crecimiento anual de los precios de la vivienda se haya estancado, dada la magnitud del impacto en la economía como resultado de la pandemia.



Gardner aseguró que a medida que las medidas de bloqueo disminuyan es probable que la actividad del mercado inmobiliario aumente en el corto plazo, aunque se podría mantener por debajo de los niveles previos a la pandemia.



Las perspectivas a mediano plazo para el mercado inmobiliario, aclaró, siguen siendo altamente inciertas.