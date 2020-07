Finalmente, ¿no vuelve la liga de básquet en EEUU?

Adam Silver, comisionado de la NBA de los Estados Unidos, alertó ayer que la reanudación se detendrá si "son muchos los casos de coronavirus" tras los positivos de cinco basquetbolistas, en la previa del regreso programado para el 30 de julio en el Complejo Espn "Walt Disney".

Los organizadores consideran que si continúa creciendo el número de jugadores contagiados se dará marcha atrás.

"Vamos a ver en la medida que avanzamos. Ciertamente, si los casos están aislados es otra cosa. Gran parte de la determinación será nuestra compresión de cómo nuestra comunidad se infectó. Eso será parte de nuestro juicio en términos de si debemos continuar o no. Pero, ciertamente, si tenemos muchos casos nos detendremos", admitió Silver en una entrevista brindada a la revista Time de Estados Unidos.

Los tres casos positivos de coronavirus de Denver Nuggets -no trascendieron los nombres- y los dos en Brooklyn Nets (DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie) más la protesta de varios basquetbolistas por jugar en medio de la pandemia pusieron en duda a la organización en un principio.

Además, los Nuggets no tienen disponible a Nikola Jokic, quien está pasando cuarentena en Serbia tras su positivo asintomático de coronavirus, emprenderá vuelo hacia el estado de la Florida el martes 7 de julio.

Sin embargo, Silver aclaró: "Estoy seguro de que será mejor en este campus que fuera de él porque no hay muchas situaciones de las que sepa que haya pruebas masivas a empleados asintomáticos".

Por otra parte, el alero estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, anunció que no acompañará a sus compañeros a la "burbuja" de Disney, donde el 30 de julio se reanudaría la NBA luego del receso impuesto a raíz de la pandemia de coronavirus.

Durant, de 31 años y 2,08 metros de estatura, le comunicó a la franquicia de Brooklyn que no viajará con el equipo hasta Florida porque desea continuar con la rehabilitación de la rotura en el tendón de Aquiles que sufrió en las pasadas finales de la NBA. El alero nacido en Washington siempre se mostró reacio a la reanudación del la liga ante los riesgos por la pandemia de Covid-19, señaló el periódico deportivo español Marca. "Siento que, en este momento, probablemente no hubiera jugado viendo tantos casos nuevos. Es tan impredecible. Es fácil para mí decirlo ahora porque estoy en rehabilitación pero probablemente no habría ido allí de haber estado sano", subrayó Durant.