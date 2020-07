Baja concurrencia en bares y restaurantes de la capital

En el primer día de reapertura de los bares y restaurantes en San Salvador de Jujuy, luego del regreso a fase uno, hubo poca concurrencia de personas. Según los propietarios las restricciones que impone el protocolo sumadas al temor generalizado por la circulación del virus y las condiciones climáticas son algunos de los factores que disminuyen el interés de las personas por acudir a los locales gastronómicos. Aún así, los empresarios mantienen buenas expectativas para el fin de semana largo, especialmente para el domingo por celebrarse el Día del Padre en la provincia.

"Muchos abrieron desde la mañana y si bien hubo poca demanda tenemos muchas expectativas para el fin de semana largo; aun así hay que esperar a ver cómo se va a comportar la gente por que ahora si hay circulación local del virus", dijo Sergio Valenzuela, presidente de la Cámara jujeña de empresarios de gastronómicos.

En este sentido remarcó que la situación del sector "es crítica" y que esta reapertura "es un salvavidas de plomo". "La mayoría de nosotros vivimos de esto; todavía el Gobierno no ha anunciado ningún tipo de ayuda para el sector y muchos están muy apretados con las deudas, incluso se perdió mucha mercadería y materia prima porque trabajamos con elementos perecederos, de modo que estamos de acuerdo con la reapertura de los locales pero sabemos que esto no nos va a levantar porque tenemos una mochila de 4 meses sin trabajar", afirmó.

Además Valenzuela aseguró que si bien están de acuerdo con el protocolo dispuesto para la reapertura de bares y restaurantes, en el sector no cayó bien la obligatoriedad de aplicar el sistema Simmov a los clientes. "Nos hicieron firmar un acta acuerdo, en la que debemos utilizar la aplicación, además de controlar la terminación del DNI y muchas veces la gente no quiere que se le escanee el documento, además nosotros no podemos estar haciendo ese trabajo y atender al cliente. Esto va en contra de nuestra actividad, sumado a que la situación de por si es crítica", dijo el empresario.

Menos capacidad del 50%

Asimismo, el titular de la cámara de gastronómicos de la provincia destacó que los locales gastronómicos trabajan con menos del 50% de su capacidad habitual ya que la distancia exigida entre las mesas y la reducción en la cantidad de comensales por mesa disminuye mucho mas la cantidad de comensales.

Finalmente recordó que desde ayer los bares y restaurantes atienden en los mismos horarios y con las mismas restricciones que durante la primera etapa. Los clientes sólo podrán ingresar hasta las 00, debiendo cerrar los locales a las 1 de la madrugada. El domingo se permitirá la presencia de DNI pares e impares.