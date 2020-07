Denuncian a Bullrich y Fernando Iglesias por incentivar a la violencia en las protestas anticuarentena

La presidenta del PRO Patricia Bullrich y el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, fueron denunciantes ante la Justicia por incitar a la violencia y violar el aislamiento social y obligatorio con sus mensajes premeditados para alentar la participación en los banderazos anticuarentena.

La denuncia la presentó el abogado José Luis Ferrari, según adelantó C5N, e incluye la acusación de los delitos incitación a la violencia y daño agravado, por el brutal ataque contra periodistas y el móvil del C5N en el Obelisco.

Hoy la bandera flamea bien alta por nuestra independencia, nuestra libertad y una Justicia digna. #DiaDeLaIndependencia pic.twitter.com/fPKDNSHmgd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 9, 2020

“Que en Argentina no se puede decir lo que une quiere es mentira, que está coartada las libertades es mentira. Hay que actuar en consecuencia para que estas cosas no se vuelvan a repetir, en particular, contra los ciudadanos y los profesionales de prensa”, aseguró Ferrari en diálogo con el canal de noticias de cable.

En la denuncia, el abogado indicó que Bullrich, Iglesias y hasta el expresidente Mauricio Macri llamaron a una desobediencia civil, que buscó un enfrentamiento violento. “Hay manifestaciones previamente hechas, como las de Mauricio Macri, donde dijo que se vive una democracia sin derechos”, relató, y aseguró que hay una “génisis” con la muerte de Fabián Gutiérrez y el documento de Juntos por el Cambio que alertó por una crisis institucional. “Fueron preparando e incitando a la gente”, señaló Ferrari.

“Los que tienen representación política tienen responsabilidad como personas y como funcionario público, y deben tender a la paz social”, dijo el letrado denunciante.

El abogado los acusó de armar en las redes sociales una “solapada preparación previa”, donde dicen que están seriamente afectadas las garantías constitucionales, y dieron motivos para la manifestación en el centro porteño. “Fue un atentado contra el orden público y lo que recomiendas las autoridades sanitarias de que la gente se quede en sus casas”, sentenció el denunciante.

Que las disfrute. Hágame acordar que la bloquee, mañana. https://t.co/yncUaY3KgF pic.twitter.com/9QfR6VKhib — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 10, 2020

“Espero que el fiscal general de la Ciudad, Juan Baustista Mahiques, tome la iniciativa. La marcha de ayer fu numerosa y agresiva contra periodistas”, insistió.

