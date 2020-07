Alerta de la OMS ante los rebrotes en aumento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que la reapertura prematura de las actividades puede causar "situaciones que nadie quiere", en momentos en que la pandemia de coronavirus sigue avanzando con firmeza en América y reapareciendo en un número creciente de países que creían haber dejado atrás el pico de contagios.

"La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los datos, podría llevar a situaciones que nadie quiere", afirmó el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, en teleconferencia de prensa.

"Entendemos totalmente la presión que sufren algunos gobiernos, pero recomiendo buscar un equilibrio entre la contención del coronavirus y la reapertura de actividades", agregó el especialista irlandés, según la agencia de noticias EFE.

El funcionario puso el ejemplo de México -octavo país con más casos de Covid-19 y quinto con más muertes por la enfermedad en todo el mundo-, que puso en marcha una salida gradual de la cuarentena sin que la curva de contagios llegara al punto más alto.

La pandemia continuó avanzando ayer de manera implacable en el continente americano, que ya tenía cinco países entre los diez con más contagios y cuatro entre los diez con más decesos. En Estados Unidos -por lejos el país más afectado con una cuarta parte de los casos y los fallecimientos en todo el mundo-, el presidente Donald Trump rehusó hablar sobre la situación del Covid-19 al llegar a Doral, Florida, pese a que volvió a batirse el récord diario de nuevos contagios, con más de 60.000. Asimismo, en ese estado sureño -convertido en uno de los epicentros estadounidenses de la pandemia en las últimas semanas-, en los últimos 13 días aumentaron 76% las internaciones por coronavirus, 86% la ocupación de camas de terapia intensiva y 124% el uso de respiradores mecánicos, según datos oficiales.

En Brasil -segundo país con más casos y más muertes por coronavirus-, el presidente Jair Bolsonaro, quien permanecía aislado tras haberse contagiado, pidió no obstante a gobernadores y alcaldes que "comiencen a abrir el comercio lo más rápido posible porque, en caso contrario, los problemas se van a agravar y mucho". Por otro lado, Perú fue uno de los primeros países de América Latina en imponer una cuarentena estricta pero, como no acompañó esa medida con un buen abastecimiento de recursos y protección para los trabajadores en la primera línea del combate a la pandemia, no logró frenar los brotes masivos en hospitales y mercados y entre la Policía.

En Colombia -sexto país en América y decimonoveno en el mundo con más casos-, las autoridades de Bogotá anunciaron ayer que darán marcha atrás al proceso de reapertura gradual iniciado en junio y a partir del lunes próximo volverá a regir una cuarentena estricta, en turnos de dos semanas según los barrios de la ciudad, debido al acelerado ritmo de contagios del nuevo coronavirus. "Vienen los meses más difíciles porque en Bogotá aún no se ha alcanzado el pico de la curva de contagios", advirtió la alcaldesa, Claudia López.