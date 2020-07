Las empanadas de una jujeña son las más sabrosas del país

Las empanadas más ricas del país se preparan desde hace más tres décadas en la cocina de Asunción Argüello, una emprendedora de Alto Comedero, que resultó ganadora del Primer Campeonato Nacional del tradicional plato que se hizo de forma virtual. El certamen fue organizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para celebrar el 204 aniversario de la Independencia Nacional y reunió a representantes de las 24 provincias. La final fue íntegramente norteña.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la flamante ganadora contó cómo fueron sus inicios, la emoción al conocer el resultado de la final, y el sueño que todavía le queda por cumplir: tener un local propio para recibir a sus clientes. Su primer contacto con la gastronomía coincidió con el momento que decidió unir su vida a la de su esposo, su compañero desde hace 35 años y con quien logró formar una familia de 4 hijos y 8 nietos: “yo miraba cómo preparaba comidas mi suegra, y de ahí aprendí sola a preparar mis propios platos, entre ellos empanadas”, comentó.

Por esas cosas del destino esa enseñanza le sirvió en un momento adverso de su vida: cuando la empresa en la que trabajó durante 9 años decidió prescindir de sus servicios. “No sabía qué hacer ni a dónde ir. Fue mi hija la que me dio la idea de hacer empanadas para vender. ‘Te salen ricas mamá, si nos gusta a nosotros, le van a gustar todos‘, me dijo. No se equivocó, hoy vivimos gracias a ese emprendimiento que decidimos llamar Los Sabores de Asunción”, contó orgullosa. Ese empujón le sirvió no sólo para salir adelante sino también para animarse a ir por más. En 2017 decidió presentarse en la Feria de la Empanada Jujeña donde obtuvo el tercer puesto.

Dos años más tarde se quedó con el certamen y con la oportunidad de ser invitada al certamen nacional, que por razones conocidas se realizó bajo la modalidad virtual. A lo largo del campeonato logró imponerse gracias no sólo al apoyo de los jujeños sino de usuarios de todo el país y países limítrofes, que la eligieron en las redes sociales. En su camino dejó en el camino a San Luis, Entre Ríos y Santa Fe. Y en una final íntegramente norteña, ante Catamarca y Tucumán. La modalidad de selección fue a través de videos demostrativos grabados al aire y evaluados por especialistas gastronómicos. “Por qué creo que la empanada jujeña es la más rica y recibió el reconocimiento del país, no sabría decirlo con exactitud, las empanadas de cada región tienen lo suyo.

En el caso de la jujeña es claro que se debe a una preparación única: con carne cortada a cuchillo, cebolla y cebollitas verde, morrón, huevo y un poco de papa, y además del picor que le aporta la yajua, algo que no tiene ninguna provincia”, explicó Asunción en referencia a la receta que la llevó al ganar el certamen y recibir innumerables mensajes de felicitaciones. “Me mandó mensaje un señor de Ciudad de Nieva, a quien no conozco personalmente, me dijo que se siente orgulloso de ser jujeño y que lo haya representado de la manera que lo hice; también compañeros de mi extrabajo, amigos, familiares y hasta el intendente Chuli Jorge”, comentó emocionada.

“Tengo un sueño por cumplir: tener un local propio para atender a mis clientes como se lo merecen, quiero hablar con ellos, conocer en qué puedo mejorar y que disfruten mis comidas. Quiero que mi hija siga con este sueño, yo a veces no me siento bien de salud, pero tengo una familia que saldrá adelante”, finalizó.