Más de quince salones de eventos cerraron sus puertas

Desde que llegó al país la pandemia del coronavirus, en el mes de marzo, se suspendió por completo el uso de los salones para cumpleaños y celebraciones. Por la coyuntura, en la provincia, más de 15 salones del rubro se cerraron definitivamente por falta de ingresos para afrontar los pagos de alquiler y de impuestos. Otros, con la ayuda de subsidios y créditos pudieron de alguna manera "reinventarse".

A ochenta emprendedores del interior y de la provincia nuclea la Asociación de salones de eventos sociales e infantiles de Jujuy (Asesij) que aguarda este mes un nuevo encuentro con las autoridades del Ministerio de Producción para avanzar en algunas alternativas y un estricto protocolo que les permita retomar las actividades en agosto.

Paralelamente, días atrás, algunos de los emprendedores pudieron recibir subsidios y créditos a tasa cero, en tanto que otros no pudieron acceder a los beneficios debido a que no cumplían con los requisitos. También, según trascendió en la última reunión con la cartera de Producción, surgió la posibilidad de otorgar el beneficio de la tarifa social a los emprendedores, debido a que durante este tiempo, por más que estuvieron inactivos, debieron asumir el pago de servicios y tributos provinciales. Hasta el momento, indicaron que no tuvieron novedad alguna y que los impuestos "se siguen acumulando".

En este contexto remarcaron que en la capital provincial se pagan los tributos municipales de forma anticipada y que en el interior de la provincia es diferente, ya que cada municipio tiene una normativa particular. En el caso de la capital, pidieron que los meses que estuvieron inactivos les sean reconocidos para pagar los tributos a futuro.



Asimismo indicaron que por la delicada situación que atraviesa el sector, no sólo se vieron afectados los empresarios del rubro, sino todos aquellos que trabajan de forma paralela tales como payasos, mozos, magos, payasos, dj, maquilladores, hasta incluso el personal de servicio que se contrata para la limpieza de los locales.

"Algunos se reinventaron"

La presidenta de Asesij, Jimena Blasco Alvarado, le dijo a nuestro diario que la mayoría de los empresarios alquila los locales por lo que el cobro del alquiler continúa efectuándose. "Hoy a casi 120 días, más de 15 salones han tomado la decisión de cerrar porque no podían sostener gastos sin poder trabajar", sostuvo al momento que dijo que varios propietarios tenían esta actividad como única fuente de ingreso. "Solo unos cuantos se han podido reinventar, otros no tuvieron alternativa porque para hacerlo necesitan mucha más plata de la que se nos dio. Si bien la ayuda sirvió pero no fue suficiente para montar nuevamente un negocio. En mi caso me pude reinventar vendiendo artículos de limpieza en uno de mis salones, pero de todas formas no todos tienen esa posibilidad", cerró Blasco.

“Es un panorama muy incierto, se siguen acumulando deudas”

El vicepresidente de Asesij, Marcos Galván, señaló que la situación actual es preocupante, debido a que son cuatro meses de inactividad en el sector. “No hay ingresos en los salones, no todos son propietarios, por ende tienen que pagar muchos meses de alquiler. Eso ya es una carga tributaria muy grande que tenemos a nuestras espaldas”, dijo.

Al referirse a una de las reuniones llevada a cabo entre propietarios y el Ministerio de Producción, dijo que “según lo que se habló anteriormente íbamos a trabajar en agosto u octubre pero la verdad es un panorama muy incierto porque se van a seguir acumulando deudas, impuestos, así que estamos a la espera de qué pasará en el futuro. No sabemos qué sucederá cuando volvamos a la actividad porque no generamos ingresos y tampoco vamos a poder pagar esos impuestos”, indicó.

Por otro lado, reiteró que desde que llegó la pandemia del coronavirus a la provincia, presentaron varios protocolos de bioseguridad y proyectos al Comité Operativo de Emergencias para poder abrir los locales. “Ahora están abiertos los bares y restaurantes y un evento social no ingiere tanto eso. Presentamos varios protocolos y mostramos cómo sería el evento de hoy en adelante. La idea era juntarnos este mes para analizar una pronta apertura”, destacó.

Acondicionar espacios en pandemia

“La situación es desesperante, nuestro rubro, al igual que los boliches sufren las consecuencias de esta pandemia, ya que no podemos retomar la actividad de ninguna forma”, dijo Alejandro Cansula. En diálogo con nuestro matutino, apuntó que había una luz de esperanza desde el momento en que la provincia se encontraba sin circulación comunitaria y donde si se controlaba perfectamente la situación se podían habilitar algunos eventos con estrictas medidas de seguridad autorizadas por el Comité Operativo de Emergencias. Sin embargo hoy la realidad es otra, por lo que sostuvo que “es muy difícil que retomemos la actividad este año, lo más probable es que la apertura sea posterior a diciembre el 2020”, dijo.

Seguidamente se refirió a los créditos que pudieron acceder algunos emprendedores a través del Ministerio de Producción, apuntando que se dio la posibilidad de acceder a préstamos a tasa cero, “para poder reinvertarnos, hacer otro negocio hasta que volvamos a la actividad, pero es muy complicado porque no hay un abanico de opciones para hacerlo. Algunos se han transformado en pubs y restaurantes.

Hay que usar mucho la imaginación y tratar de buscar qué es lo que necesita el mercado para poder hacer algo hasta que se resuelva”, indicó. Por último, dijo que, en su caso, optó por remodelar y adaptar su salón de eventos para que esté acondicionado a la nueva normalidad, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria y para cuando deban retomar la actividad.