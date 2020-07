Presidenta del Senado en Bolivia también tiene coronavirus

La presidenta del Senado y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Eva Copa, anunció ayer que se contagió de coronavirus y prometió continuar trabajando ya que se encuentra “estable”. “Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19.

Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, seguiré trabajando vía plataformas virtuales”, anunció Copa a través de su twitter. La noticia se conoció apenas un día después de que la presidenta interina Jeanine Áñez anunciara que también dio positivo por coronavirus, una noticia que terminó de confirmar un brote en el Gobierno, donde cuatro ministros y el titular del Banco Central también están enfermos. El médico personal de Áñez informó ayer que la mandataria está asintomática, por lo que continuará trabajando desde su residencia oficial.

Ministro a cargo

Con varios miembros del gabinete enfermos de coronavirus, entre ellos la propia presidenta Jeanine Áñez, el Gobierno de Bolivia puso ayer a cargo del Ministerio de Salud al titular de Defensa, Luis Fernando López, un militar de carrera retirado y experto en marketing, sin experiencia en el sistema sanitario, pese a la profundización de la pandemia en el país.

“En estos momentos por un tema de norma, por estos días, también voy a fungir como ministro de Salud interino”, declaró López a los medios, que reemplaza de forma interina a Eidy Roca, una de los cuatro ministros contagiados de coronavirus hasta ahora. Actualmente, además de Áñez y Roca, el Gobierno interino sufrió la baja temporal del ministro de Minería, Jorge Oropeza; su par de Trabajo, Oscar Mercado; y el de Presidencia, Yerko Núñez. Este último está internado. Además, esta semana se sumaron el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, y varios legisladores, entre ellos el diputado opositor Julio Jiménez, quien falleció el lunes, luego de que surgieran rumores de que estaba infectado de coronavirus.

El médico personal de Áñez, Andrei Miranda, informó ayer que la mandataria de 53 años “es absolutamente asintomática, no tiene ningún síntoma que se relacione con el coronavirus”, según una entrevista con el canal local Cadena A. Áñez salió al balcón de la residencia presidencial más tarde y, utilizando un barbijo blanco, saludó a las cámaras de la prensa que hacían guardia, según la agencia de noticias nacional ABI.

En un intento similar por llevar tranquilidad, la ministra de Salud también difundió un video en las redes sociales para aclarar que está “en buen estado, en franca recuperación”. Su reemplazo, el también ministro de Defensa, continuará con sus recorridos a las zonas más afectadas por la pandemia.