"Cada diez personas con síntomas, hay tres que no son detectadas"

¿Cómo evalúa la situación actual de Argentina en materia de coronavirus? ¿Es lo esperado?

Sí. Dentro de la situación actual es lo que estábamos esperando sobre todo porque estamos en el pico de las infecciones respiratorias que normalmente se ven hacia fines de junio y principios de julio, que son los meses en los que habitualmente tenemos el pico de estas enfermedades. Si bien hay otros virus respiratorios como las influenzas, prácticamente no tenemos otros virus que el coronavirus.

¿Es real la transmisión del Covid-19 a través del aire?

Una cosa es cómo el virus se disemina y cómo se transmite, y otra es el poder de infección que tiene. La mayor probabilidad de infección y de transmisión que tiene el virus es en la distancia corta dentro de los 2 a 3 metros entre personas; está documentado que el virus puede mantenerse en gotitas más pequeñas que se llama aerosolización, pero el mayor riesgo se da en el contacto estrecho. Sabemos que las situaciones de mayor contagio son aquellas donde hay acumulación de personas, donde hay personas que están hablando, donde hay gente que está hablando fuerte, o cantando, sobre todo en bares donde las personas deben levantar la voz porque hay música, en esos casos es más fácil que el virus se disemine más. De ahí que hay que tener mucho cuidado con las reuniones sociales que, incluso, en algunos lugares están prohibidas. Ahora hay lugares dentro del país en los que ni hay circulación y hay mayor libertad y me parece que ahí las actividades deberían estar prácticamente normalizadas.

¿Las ciudades y provincias que tienen circulación local del virus pueden flexibilizar el aislamiento social?

En la medida en la que uno pueda testear, rastrear y aislar y esa labor no este desbordada, yo creo que las provincias no tienen que asustarse para permitir cierta flexibilidad en la cuarentena. Es más, creo que en algunas provincias los chicos ya deberían estar en el colegio, sobre todo en escuelas rurales, pero lamentablemente eso todavía no se ha podido conseguir y hay cierta restricción y demora sobre todo porque hay preocupación. Sabemos que los chicos no son los que más contagian esta infección, al contrario, los chicos tienen más contagios desde los adultos, entonces en escuelas rural o ciudades en las que no hay casos o no hay circulación del virus, los chicos no deberían tener inconveniente en poder ir al colegio.

¿Cuán importante es que Argentina haya sido uno de los países elegidos para probar las vacunas contras el coronavirus y qué expectativas hay al respecto?

Hay varias vacunas que están en desarrollo y hay varios países que las están probando. Brasil ya comenzó hace más de un mes un protocolo de desarrollo clínico de otra vacuna que está un poco más avanzada que la que se propone para Argentina. Es una muy buena noticia que el país participe; dada la cantidad de casos hay que considerar que hoy la epidemia está centralizada en América, entonces es lógico que se evalúen estas vacunas en los lugares en los que hay más infección. Además, habla de la calidad profesional de los médicos y los investigadores que hay en el país, líder en región, al igual que los brasileños, de modo que no llama la atención que estos estudios se hagan en Argentina.

¿Sobre la cantidad de casos confirmados, cuantos se estiman que puede haber sin detectar?

Un tercio de las personas son asintomáticas y, salvo cuando se aplica el plan Detectar que a veces permite detectar a algún asintomático, pero la mayoría de estos no se están detectando. Y se sabe que hay entre un 25 y 30% de pacientes positivos que no tienen ningún síntoma de modo que es muy difícil identificarlos, pero tampoco nos preocupa demasiado porque los asintomáticos si bien pueden contagiar, son de los que menos contagian. Una proporción seria que cada 10 personas con síntomas, hay 3 que no son detectadas.

¿Argentina debería testear más o considera que es viable la cantidad de tests que se realizan a diario?

Hay provincias que están testeando muy bien, esto ha permitido que Santa Fé, Córdoba, Tucumán estén manejando muy bien la pandemia, son provincias en las que se hace mucho rastreo y testeo y eso permite que el aislamiento de los casos sea importante. Si bien hay otras zonas donde se testea menos, aun así, creo que siempre ha sido criterioso el manejo del testeo sobre todo porque sin hacer rastreo y aislamiento no tiene ningún sentido.

¿Cómo cree que va a seguir ahora la pandemia? ¿Qué expectativas tiene para los meses que vienen?

En lugares donde hubo mayor transmisión, como en la Ciudad de Buenos Aires, en las próximas semanas, seguramente el virus va a disminuir y van a disminuir los contagios, porque ya ha circulado mucho entonces prácticamente en la ciudad va a quedar muy poca gente que pueda contagiarse. Como cualquier enfermedad infecciosa tiene una curva natural; probablemente donde hubo alta circulación del virus desde el principio, toda esa carga de infección debería ir bajando.

¿Todos nos vamos a contagiar en algún momento?

Hay 30% de las personas que son asintomáticas, y lo que estamos viendo es que no todo el mundo se contagia. Probablemente no todos se vayan a contagiar; igualmente todo va a depender de donde uno viva, porque es mucho más alta la probabilidad de contagio en grandes conglomerados urbanos como el Amba a una ciudad más pequeña como Humahuaca o Tilcara.

En algún momento se especuló con que la cuarentena podría extenderse hasta septiembre ¿Cree que es una época factible?

La situación sanitaria de todo el mundo ha cambiado, entonces hay aspectos de la vida cotidiana que van a ser completamente diferentes a las que teníamos antes de febrero. Seguro va a haber restricciones para el futuro que van a ser diferentes; así que para mí poner una fecha y pensar que el mundo va a ser igual a lo que era, eso no va a ocurrir, el mundo cambio y salvo que tengamos una vacuna súper efectiva rápidamente, estas situaciones de aislamiento, distanciamiento, no van a desaparecer en lo inmediato; los grandes conciertos van a ser difícil verlos, por lo menos este año.