Patricio Montalvetti entrena con la Selección

Patricio Montalvetti no se relaja. El karateca jujeño sigue con los entrenamientos vía Zoom junto a la Selección Argentina.

El bicampeón argentino, sabe que no puede dejar dudas si quiere formar parte del equipo nacional que será de la partida en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022. "Nosotros entrenamos con ellos todos los días, martes, miércoles, jueves y viernes con los entrenadores de la Selección, Julián Pinas y Giuliana Novak, y los sábados entrenamos con algún país tenemos las clases vía zoom con ellos", manifestó Montalvetti ante El tribuno de Jujuy.

Los sábados son trabajos de nivel internacional "con México fue hoy, por ayer, porque el sensei Ricardo López Correa es el que organiza todos los entrenamientos con diferentes países, por ejemplo entrenamos con Uruguay, Brasil, México", explicó.

El sensei López Correa "es el head coach del campus programa YOG Dakar 2022, pero también estoy entrenando con Jesús Alberto Costa, un sensei cubano que vive en Miami, Estados Unidos, con él trabajo de lunes a viernes por la noche", detalló.

Para Patricio Montalvetti entrenar vía Zoom con karatecas de otros países tiene sus réditos "me ayuda en todo, porque no sólo me sirve a mi porque aprendemos cosas que sabemos pero las mejorarnos, implementamos nuevas cosas; ellos dan su clase y nosotros la hacemos y aprendemos cosas nuevas o que ya sabíamos pero las aprendemos de distinta manera", manifestó.

Con estos tiempos, Montalvetti no entrena con Facundo Pineda "ahora no estoy entrenando con el profe Pineda porque el gimnasio está cerrado y en casa entreno solo, tenemos algunos elementos con mi papá y me sirven para entrenar como elástico, pesas".

Las prácticas online "son igual de exigentes que los trabajos físicos, la diferencia es que estás a través de la red conectado, pero depende de cada uno con la seriedad que lo aborde, la dedicación y sobre todo cumplir con cada paso para seguir creciendo, aprendiendo".

El karate para Montalvetti "es una pasión. Comenzamos con la entrada en calor, movilidad, después viene la parte técnica, comenzamos a trabajar fuerte".

Recientemente, Patricio Montalvetti compitió en un torneo virtual de Estados Unidos en el cual quedó cuarto "fue una competencia virtual de kata, formas, y salí cuarto, primero quedó Venezuela, después Estados Unidos, Ecuador. Muy conforme, había una página en YouTube donde se colgaban los videos, ahí vi los katas de otros competidores y noté que no hay mucha diferencia técnica sino que me faltó mayor velocidad y fuerza", subrayó.

Por el momento "los entrenamientos van a continuar con esta modalidad, por lo tanto debemos seguir", finalizó.